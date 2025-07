Santos enfrenta o Sport com Barreal no lugar de Guilherme; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Sport neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cléber Xavier escala Neymar, Deivid Washington e Rollheiser no meio de campo do Peixe, que terá no ataque Barreal no lugar do lesionado Guilherme.

Confira as escalações

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Basso, Luan Peres, Souza, Rincón, João Schmidt, Neymar, Rollheiser, Deivid Washington e Barreal.

Já o 11 inicial do Sport é composto por: Gabriel, Matheus Alexandre, Thyere, Ramon, Cariús, Rivera, Lucas Lima, Barletta, Matheusinho e Derik Lacerda.

O Santos começa a rodada na zona de rebaixamento ocupando a 17ª posição, com 14 pontos. O Sport é o lanterna da competição, somando apenas 4 pontos.