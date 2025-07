Santos arranca empate do Sport e dorme fora do Z4

Neste sábado, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visitou o Sport na Ilha do Retiro, empatou por 2 a 2 e vai dormir fora da zona de rebaixamento. Bontempo e João Basso foi quem balançou as redes para o Peixe, enquanto Derick Lacerda e Lucas Lima marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou aos 15 pontos, agora na 16ª posição da tabela, e vai dormir fora do Z4. Isso porque o Vasco, atual 17º colocado, ainda joga na rodada e precisa perder para que o cenário se mantenha o mesmo. De quebra, a equipe de Cleber Xavier não vence há três partidas (duas derrotas e um empate). Do outro lado, o Sport alcançou cinco somados, mas permanece na lanterna (20º).

O Santos retorna aos gramados na segunda-feira (04/07), às 20h (de Brasília), quando recebe o Juventude na Vila Belmiro. No próximo sábado, às 16h, o Sport recebe o Bahia, novamente na Ilha do Retiro. Ambos os duelos serão válidos pela 18ª rodada.

Final de jogo na Ilha do Retiro. pic.twitter.com/Fyz8786pm2 ? Santos FC (@SantosFC) July 26, 2025

Primeiro tempo

O Sport inaugurou o placar logo aos quatro minutos. Ao receber na área, Gabriel Brazão tentou afastar, mas acertou as costas de Derick Lacerda. Na sobra, Chrystian Barletta cruzou rasteiro para o próprio Derick que, livre de marcação, apenas empurrou para o fundo das redes.

Aos 15 minutos, o Santos respondeu. Em jogada pela ponta direita, Igor Vinícius deixou o marcador no chão com um corte e cruzou na segunda trave. Barreal, então, arrematou de primeira com um voleio, mas parou no goleiro Gabriel, que defendeu.

O Sport quase aumentou a diferença aos 16 minutos. Após dominar pela ponta esquerda, Matheusinho fez lançamento e achou Barletta. O atacante, então, venceu Luan Peres na velocidade e, cara a cara com Brazão, bateu cruzado. No entanto, o arqueiro santista foi bem e espalmou para salvar o Peixe.

Em jogada de contra-ataque do Sport, Rincón acertou o tornozelo de Derick com a sola e recebeu cartão amarelo. Entretanto, ao analisar o VAR, o árbitro voltou atrás e aplicou vermelho direto ao volante venezuelano, que deixou o clube paulista com um a menos.

Segundo tempo

O Sport ameaçou balançar as redes aos três minutos. Ex-Santos, Lucas Lima recebeu em velocidade pela esquerda e cruzou para Ignacio Ramírez desviar e marcar. No entanto, o gol da equipe pernambucana foi anulado por impedimento de Barletta.

Os mandantes ampliaram a vantagem aos 24 minutos. Em troca de passes na área do Santos, Matheusinho recebeu e logo passou para Lucas Lima, que passava em velocidade. O camisa 10 do Leão cruzou e contou com desvio de Caballero em direção à própria meta.

Aos 28 minutos, o Santos descontou com Gabriel Bontempo. Em rápido contra-ataque, Neymar recebeu na intermediária e achou Tiquinho Soares. Ao dominar, o camisa 9 santista encontrou Bontempo, que concluiu de cavadinha para marcar.

O Santos igualou tudo aos 42 minutos. Em bola cruzada após cobrança de falta pela ponta esquerda, João Schmidt subiu mais alto que o defensor adversário na pequena área e escorou de cabeça. A bola, então, sobrou nos pés de João Basso, que emendou voleio.

FICHA TÉCNICA



SPORT 2 X 2 SANTOS

Data: 26 de julho de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

GOLS: Derick Lacerda, aos 4? do 1ºT; Lucas Lima, aos 24? do 2ºT (Sport) / Bontempo, aos 33? do 2ºT; João Basso, aos 42? do 2ºT



Cartões amarelos: Zé Lucas, aos 37? do 1ºT (Sport); Hyoran, aos 41? do 2ºT (Sport) / Escobar, aos 42? do 1ºT (Santos)



Cartão vermelho: Rincón, aos 48? do 1ºT (Santos)

ESCALAÇÕES

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto), Lucas Lima (Hyoran); Chrystian Barletta (Romarinho), Matheusinho (Rodrigo Atencio) e Derick Lacerda (Ignacio Ramírez)



Técnico: Daniel Paulista

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), João Basso, Luan Peres e Souza (Gabriel Bontempo); Rincón, João Schmidt e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington (Tiquinho Soares)



Técnico: Cleber Xavier