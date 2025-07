Reinier de Ridder vence Robert Whittaker na luta principal do UFC Abu Dhabi

A sequência invicta do ex-bicampeão do ONE Championship Reinier de Ridder desde que chegou no Ultimate segue intacta. Neste sábado (26), na luta principal do UFC Abu Dhabi, 'RDR' - como o holandês é conhecido - derrotou o antigo detentor do cinturão peso-médio (84 kg) Robert Whittaker na decisão dividida dos juízes, após uma equilibrada batalha de cinco rounds.

Com a importante conquista sobre o australiano, De Ridder chegou à sua quarta vitória consecutiva no UFC e deve dar um salto no ranking da divisão até 84 kg. Até então dono da 12ª colocação na tabela de classificação, o holandês, provavelmente, vai subir alguns degraus e, talvez, até assumir a vaga de Whittaker no top 5 na próxima atualização da listagem.

A luta

Não demorou muito para que De Ridder tentasse sua primeira queda. Logo nos segundos iniciais do combate, o holandês atacou no 'single leg', mas fracassou na tentativa. Atento ao jogo do rival, Whittaker defendeu bem as investidas de 'RDR' e, mesmo com a envergadura menor, foi claramente superior na trocação na primeira etapa.

Apesar do estilo mais 'desengonçado', o holandês voltou melhor para o segundo assalto, principalmente na luta em pé, conectando bons golpes. Foi depois de uma joelhada de encontro, inclusive, que De Ridder conseguiu abalar o ex-campeão e levar o combate para o solo, finalmente, onde manteve o controle até o fim da etapa.

Com o momento a seu favor, Reinier foi para cima no começo do terceiro round e conseguiu machucar o australiano. No modo sobrevivência, Whittaker conectou um 'overhand' de direita que levou De Ridder à lona em knockdown, onde ainda aplicou bons socos no 'ground and pound'.

De volta em pé, com o holandês recuperado, 'RDR' aproveitou o aparente cansaço do australiano para levá-lo para o chão novamente. Com muita técnica, Reinier avançou posições e terminou o período em por cima, em vantagem.

Como um 'zumbi', De Ridder manteve a pressão no quarto assalto. Sempre andando para frente e buscando a luta agarrada, o holandês também usou bem os golpes no corpo, principalmente a joelhada de encontro com a esquerda, que parecia machucar o ex-campeão sempre que entrava.

O quinto e último round seguiu um roteiro parecido com o anterior, com um ritmo mais lento, provavelmente por conta do cansaço de ambos. No minuto final, Whittaker até tentou apertar o pedal do acelerador, mas, sem forças,

Ex-campeão freia hype de nocauteador

Na co-luta principal do UFC Abu Dhabi, neste sábado, o ex-campeão peso-galo (61 kg) Petr Yan derrotou o nocauteador Marcus McGhee, que vinha de quatro vitórias consecutivas na liga, com uma performance sólida e convincente, na decisão unânime dos juízes. Com o triunfo, além de frear o hype em cima do americano, o lutador russo - atual 3º colocado no ranking da categoria - defendeu sua posição na lista e deu mais um passo na sua caminhada rumo a mais uma disputa pelo cinturão até 61 kg do Ultimate.

Confira os resultados do UFC Abu Dhabi:

Reinier de Ridder venceu Robert Whittaker por decisão dividida dos juízes;

Petr Yan venceu Marcus McGhee por decisão unânime dos juízes;

Shara Magomedov venceu Marc-Andre Barriault por decisão unânime dos juízes;

Asu Almabayev venceu Jose Ochoa por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Guskov venceu Nikita Krylov por nocaute técnico;

Bryce Mitchell venceu Said Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes;

Muslim Salikhov venceu Carlos Leal por nocaute;

Davey Grant venceu Da'Mon Blackshear por decisão unânime dos juízes;

Tabatha Ricci venceu Amanda Ribas por nocaute técnico;

Billy Elekana venceu Ibo Aslan por decisão unânime dos juízes;

Steven Nguyen venceu Mohammad Yahya por nocaute técnico (interrupção médica);

Martin Buday venceu Marcus Buchecha por decisão unânime dos juízes.

