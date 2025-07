Ramón Sosa pode aproveitar baixa no Palmeiras e ter primeira chance como titular

Ramón Sosa já sonha com sua primeira chance como titular no Palmeiras. O jogador de 25 anos pode pintar na escalação do técnico Abel Ferreira neste sábado, quando o Verdão enfrenta o Grêmio, a partir das 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa possibilidade se abriu devido à lesão de Felipe Anderson. O camisa 7, que vinha sendo titular pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras sofreu uma inflamação na lateral do quadril após um trauma na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na quarta-feira. Assim, ele virou baixa no time.

Sosa foi a opção de Abel Ferreira para entrar na vaga de Felipe no duelo contra os cariocas, ainda aos 34 minutos do primeiro tempo. Diante do Flu, com poucos minutos em campo, o paraguaio deu sua primeira assistência com a camisa do Palmeiras, cruzando a bola na cabeça de Mauricio, que fez 1 a 1. Vitor Roque, depois, fez o gol da virada.

Contra o Fluminense, ele fez seu terceiro jogo pelo Palmeiras. Ele foi anunciado pelo clube há cerca de 15 dias e ficou à disposição pela primeira fez contra o Mirassol. Diante do Leão, fez sua estreia e atuou por cerca de 15 minutos, também entrando no lugar de Felipe Anderson. Contra o Atlético-MG, mesmo cenário, mas esteve em campo por quase 30 minutos.

Sosa chegou ao Palmeiras sob certa expectativa, já que foi contratado para compor o ataque palmeirense, como jogador de beirada, como Estêvão, que deixou o Palmeiras rumo ao Chelsea, e Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita, procedimento que o deixará fora da temporada.

Provável titular, Sosa busca engatar maior sequência no Palmeiras para ajudar a equipe na briga pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão está invicto há três jogos e ocupa a terceira posição na tabela, com 29 pontos, cinco atrás do líder Cruzeiro, com dois jogos a menos que a Raposa.