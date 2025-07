Série D: Portuguesa bate Boavista em jogo com ingressos gratuitos no Canindé

Neste sábado, pela 14ª e última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa recebeu o Boavista no Estádio do Canindé e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Cristiano (2) e Denis. O duelo teve ingressos gratuitos — uma iniciativa da diretoria da equipe paulista para atrair mais torcedores.

Com o resultado positivo, a Lusa, que já estava classificada à segunda fase da competição em primeiro lugar do Grupo F, somou mais três pontos e alcançou 30 somados. Foram seis vitórias em seis jogos no Canindé. Por outro lado, o Boavista já entrou em campo eliminado. O time carioca, lanterna do grupo, seguiu estacionado com os mesmos nove pontos.

Agora, a Portuguesa irá encarar no mata-mata, previsto para acontecer nos próximos dias 2 e 9 de agosto, o quarto colocado do Grupo E, que será decidido neste domingo. A briga está entre Mixto e Luverdense.

Os gols

O placar foi aberto aos 26 minutos de partida, com Cristiano. O camisa 10 da Portuguesa aproveitou a bola mal afastada pela defesa adversária e, de fora da área, acertou um belo chute.

Dez minutos depois, o atleta voltou a marcar para a Lusa, desta vez com uma cobrança de pênalti no alto do gol defendido por Rafael.

Ainda deu tempo de Denis, aos 40 do segundo tempo, fechar a conta para a Portuguesa. O jogador arriscou o chute de fora da área e contou com uma falha do goleiro para a bola entrar.