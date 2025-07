Pesadelo de Hamilton no GP da Bélgica fica pior

Por Alan Baldwin

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (Reuters) - Lewis Hamilton, vencedor do ano passado com a Mercedes, pediu desculpas à Ferrari por um desempenho inaceitável ao não conseguir passar pela primeira fase da qualificação do Grande Prêmio da Bélgica neste sábado.

O sete vezes campeão mundial, que ainda não subiu ao pódio desde que se mudou para Maranello em janeiro, largará em 16º lugar no domingo, após sua melhor volta ser excluída por exceder os limites da pista.

O britânico já havia passado por um pesadelo na corrida de sprint deste sábado, largando em 18º depois de um giro na qualificação na penúltima curva. Ele terminou em 15º.

Hamilton é cinco vezes vencedor na Bélgica, um a menos que o recorde de Michael Schumacher no circuito.

Ele venceu em Spa no ano passado, depois que seu companheiro de equipe, George Russell, foi desclassificado da primeira posição quando seu carro foi considerado abaixo do peso.

"Fizemos algumas mudanças, o carro não estava ruim", disse Hamilton à Sky Sports.

"E então, do meu lado, outro erro... Tenho que pedir desculpas à minha equipe, porque é inaceitável ficar de fora nos dois Q1s (primeira classificação para o sprint e a corrida principal)."

"É um desempenho muito, muito ruim para mim."

Hamilton acrescentou que largar do pitlane, permitindo que os mecânicos trabalhem no carro antes da corrida, provavelmente não melhoraria a situação.

"Acho que não há muito que possamos fazer", disse. "Então, eu apenas tento começar de onde estou e ver onde posso chegar a partir daí."

(Reportagem de Alan Baldwin)