Paulinho notifica Atlético-MG por dois pagamentos atrasados; entenda

Do UOL, em São Paulo

O atacante Paulinho, do Palmeiras, notificou extrajudicialmente o Atlético-MG, seu antigo clube, cobrando o pagamento de duas dívidas. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

O Atlético-MG deve quatro parcelas das luvas referentes à vinda do atacante para o time mineiro. Paulinho foi anunciado pelo Galo em dezembro de 2022 e permaneceu no clube até o fim do ano passado.

Já o outro débito é referente a 20% da venda para o Palmeiras. O Alviverde pagou 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético-MG tem direito a 80% desta quantia, enquanto o restante deve ser repassado a Paulinho.

O Atlético-MG foi alvo de cobrança de integrantes do seu elenco ao longo da semana. Nomes como Rony, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes cobraram o time por atraso no salário. Os jogadores alegam que, além dos salários, há atraso no pagamento de bicho, luvas e comissões.

O clube iniciou, na última quarta-feira, a pagar os valores atrasados e os jogadores afirmaram que tudo "foi solucionado". O Atlético-MG também organizou uma reunião com o elenco para tratar do tema.

Já Paulinho se recupera após passar por nova cirurgia na perna direita. O camisa 10 do Palmeiras deve perder o restante da temporada 2025.