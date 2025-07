Parceiro de Do Bronx é dominado por Asu Almabayev e perde a 2ª no UFC

Vindo de uma grande vitória por nocaute sobre Cody Durden em junho deste ano, o peruano Jose Ochoa subiu no octógono do UFC Abu Dhabi, neste sábado (26), para tentar engatar sua primeira sequência positiva na organização e, quem sabe, garantir uma vaga no ranking peso-mosca (57 kg). Porém, o jogo de luta agarrada de Asu Almabayev - 9º colocado no top 15 da divisão - foi demais para a jovem promessa da academia Chute Boxe Diego Lima, parceiro de treinos do ex-campeão Charles Do Bronx.

Assim, sem encontrar respostas para neutralizar o grappling do adversário e impor sua afiada trocação depois de três rounds disputados, Ochoa acabou derrotado por Almabayev na decisão unânime dos juízes. Agora, o lutador peruano de apenas 24 anos, que aceitou essa luta de última hora, soma oito vitórias e duas derrotas na carreira, ambas sofridas dentro do octógono mais famoso do mundo. A primeira delas, por sinal, ocorreu em sua estreia pelo Ultimate, em novembro do ano passado, diante de Lone'er Kavanagh.

A luta

Bem ao estilo Chute Boxe Diego Lima, Ochoa começou a luta com muita agressividade na trocação. Sem perder tempo, Almabayev buscou a luta agarrada e conteve o ímpeto do peruano, que passou a se defender. Seguro, o sul-americano se desvencilhou do rival e surpreendeu ao terminar a etapa nas costas de Asu.

O peruano voltou melhor para o segundo assalto, neutralizando inicialmente o jogo do rival. Porém, um chute médio abriu a brecha que Almabayev queria para levar a luta para o chão. Mesmo em posição de vantagem no solo, o atleta do Cazaquistão não conseguiu, em nenhuma das oportunidades, ser contundente, mas pontuou bastante. Já Ochoa, que levava vantagem na luta em pé, tentou duas finalizações contra Asu, mesmo por baixo, mas ambas foram bem defendidas.

O panorama seguiu o mesmo no terceiro e último round, com Ochoa mais solto na trocação, mas sofrendo com o estilo carrapato de Almabayev na luta agarrada. Sem conseguir se desvencilhar do rival, restava ao peruano as tentativas de finalização por baixo - todas bem defendidas por Asu.

Parceiro de Valter Walker amplia boa fase

Depois de estrear com derrota para Volkan Oezdemir, Bogdan Guskov se recuperou e engatou uma das sequências positivas mais impressionantes da divisão dos meio-pesados (93 kg). Neste sábado, na abertura do card principal do UFC Abu Dhabi, o lutador do Uzbequistão - que contou com a presença no seu corner do brasileiro Valter Walker, seu parceiro de equipe na 'GOR MMA' - nocauteou Nikita Krylov no primeiro round e chegou à quarta vitória consecutiva na organização, provavelmente se credenciando para uma vaga no top 10 da categoria.

Confira os resultados do UFC Abu Dhabi:

Asu Almabayev venceu Jose Ochoa por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Guskov venceu Nikita Krylov por nocaute técnico;

Bryce Mitchell venceu Said Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes;

Muslim Salikhov venceu Carlos Leal por nocaute;

Davey Grant venceu Da'Mon Blackshear por decisão unânime dos juízes;

Tabatha Ricci venceu Amanda Ribas por nocaute técnico;

Billy Elekana venceu Ibo Aslan por decisão unânime dos juízes;

Steven Nguyen venceu Mohammad Yahya por nocaute técnico (interrupção médica);

Martin Buday venceu Marcus Buchecha por decisão unânime dos juízes.

