Palmeiras terá volta de Piquerez e Luighi titular contra o Grêmio; veja escalações

O Palmeiras está escalado para receber o Grêmio, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira conta com novidades.

Recuperado de um trauma no ombro, Piquerez volta ao time titular, assim como Bruno Fuchs, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense. Em contrapartida, o meia-atacante Felipe Anderson teve detectada uma inflamação na lateral do quadril e é baixa.

Assim, o Verdão entra em campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Luighi e Vitor Roque.

PRONTOS para o desafio de logo mais! ?#PALxGRE pic.twitter.com/Z8Uhp64QVt ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 26, 2025

O zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda), o lateral direito Mayke (negociando com o Santos), o meia Allan (suspenso) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita) completam a lista de baixas.

Do outro lado, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o atacante Carlos Vinícius, recém-chegado ao Grêmio. Ele foi regularizado no BID, mas após a viagem a São Paulo e ficou de fora.

O atacante André Henrique sofreu uma lesão de grau I na coxa esquerda e não fica no banco, assim como os meias Villasanti (indisposição estomacal) e Cristaldo (desconforto muscular). Além deles, completam as baixas Monsalve (luxação no ombro direito), João Pedro (fratura no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Ely (lesão no ligamento do joelho esquerdo).

Desta forma, o Grêmio entra em campo com: Tiago Volpi; Igor, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana, Pavon, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

A bola rola no gramado do Allianz Parque, em São Paulo (SP), a partir das 21 horas (de Brasília).