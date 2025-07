Palmeiras recebe o Grêmio e busca terceira vitória seguida no Brasileirão antes do dérbi

Mais confiante depois de duas vitórias seguidas, o Palmeiras tenta emplacar o terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão. Após visitar o Fluminense no Rio, o time paulista volta a jogar em sua casa, o Allianz Parque. O oponente é o Grêmio, em duelo marcado para as 21h deste sábado. Será a última partida antes do primeiro dos dois clássicos com o Corinthians pela Copa do Brasil.

As últimas duas vitórias levaram o Palmeiras ao terceiro posto na tabela. São 29 pontos, cinco a menos que o líder Cruzeiro, mas com 14 jogos, isto é, dois ainda por fazer em relação aos mineiros e a boa parte dos rivais da Série A.

"Temos de ganhar. Jogaremos na nossa casa, com a nossa torcida a favor, então, temos de nos preparar bem e ir em busca da vitória que necessitamos para seguir na parte de cima da tabela", afirmou o lateral-direito Giay.

Um trunfo do Palmeiras é a provável volta de Piquerez. Ele se livrou das dores no ombro, treinou na sexta-feira e deve jogar. Um dos líderes do elenco, o uruguaio renovou seu contrato até 2030.

"Gosto muito do clube, de todos os funcionários, da estrutura e de todas as possibilidades que o Palmeiras oferece aos jogadores", disse o lateral-esquerdo de 26 anos, o uruguaio com mais partidas e vitórias na história do clube.

"Minha família também é muito identificada com o Palmeiras. Já sou um dos caras mais velhos aqui e tenho certas responsabilidades. Espero continuar ajudando os mais novos a crescer", acrescentou o jogador.

Outro reforço é Bruno Fuchs, zagueiro que cumpriu suspensão na rodada anterior. São baixas Felipe Anderson, machucado, e Allan, suspenso. Sosa é o mais cotado para ser titular no ataque na vaga de Felipe Anderson.

Eliminado da Sul-Americana na última quarta-feira, o Grêmio faz campanha abaixo da mediocridade no Brasileirão. Tem flertado com a zona de rebaixamento, da qual está distante apenas três pontos - é o 14º, com 17 pontos.

Desfalcam os gaúchos o volante Villasanti, com uma indisposição estomacal, o meia Cristaldo, em recuperação de desconforto muscular, e o atacante André Henrique, que teve lesão de grau um diagnosticada na coxa esquerda.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X GRÊMIO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO - Tiago Volpi, Gustavo Martins, Kannemann , Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana e Riquelme (Edenilson), Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).