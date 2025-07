Palmeiras terá Luighi e retorno de dupla contra Grêmio; veja escalações

Palmeiras e Grêmio estão escalados para o jogo da 17ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 21h (de Brasília) no Allianz Parque.

O time paulista, comandado por Abel Ferreira, vem ao gramado com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Luighi, Facundo Torres e Vitor Roque.

Luighi é a novidade no ataque. O jovem da base ganha uma chance entre os 11 iniciais pela 1ª vez desde o Campeonato Paulista. No setor defensivo, Bruno Fuchs e Piquerez estão de volta — o zagueiro estava suspenso, enquanto o lateral ficou fora do jogo contra o Fluminense por um trauma no ombro.

Já o Grêmio de Mano Menezes tem: Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana e Riquelme; Pavón, Cristian Olivera e Braithwaite.