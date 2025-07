Palmeiras encara teste final para embalar de vez antes de rever Corinthians

O Palmeiras recebe o Grêmio, hoje, às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão, e tem seu teste final antes de reencontrar o Corinthians em um mata-mata. Os rivais paulistas estarão frente a frente nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O time de Abel Ferreira busca a terceira vitória seguida no Brasileirão e a chance de se entender de vez com o Allianz Parque. O Alviverde está entre os piores mandantes do Brasileirão e tenta emendar dois triunfos seguidos em sua casa pela primeira vez no torneio.

Um triunfo também dá confiança ao elenco antes da "revanche" com o Corinthians. O jogo de ida pelas oitavas da Copa do Brasil acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Abel, porém, não terá todo o elenco à disposição: Allan foi expulso e cumprirá suspensão contra o Grêmio, enquanto Felipe Anderson tem uma inflamação na lateral do quadril. Além disso, Murilo trata uma lesão na coxa esquerda, e Paulinho passou por cirurgia. Piquerez, por outro lado, pode voltar após um trauma no ombro.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam em um mata-mata desde o vice-campeonato paulista. Na ocasião, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo em casa e viu o Corinthians segurar o 0 a 0 para ser campeão estadual. O clássico, porém, já aconteceu no Brasileirão, com triunfo do time de Abel Ferreira por 2 a 0, na Arena Barueri. Na fase de grupos do Paulistão, o Dérbi terminou 1 a 1.

Copa do Brasil é pedra no sapato

A era Abel Ferreira começou com título, mas desde então acumula eliminações precoces. Entre 2021 e 2024, o melhor resultado do clube paulista na Copa do Brasil foi chegar às quartas de final.

O Palmeiras caiu duas vezes em clássicos paulistas, ambos contra o São Paulo. O Alviverde levou a pior contra o Tricolor nas oitavas de final de 2022 e nas quartas de 2023.

Todas as quedas aconteceram com o segundo jogo no Allianz Parque. O Palmeiras decidirá a vaga nas quartas de 2025 contra o Corinthians como mandante, no dia 7 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

O Palmeiras de Abel Ferreira na Copa do Brasil: