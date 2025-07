Onde vão passar as lutas do UFC Abu Dhabi? Card completo, horários e onde assistir

Robert Whittaker e Reinier de Ridder medem forças hoje, na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos, pelo UFC Abu Dhabi. As lutas do card principal estão previstas para as 16h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite todo o evento ao vivo. O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Ex-campeão do peso-médio, Whittaker busca mais uma oportunidade de disputar o cinturão. Recordista na categoria, ele possui 14 vitórias, incluindo triunfos sobre nomes históricos como Yoel Romero (duas vezes) e Ronaldo "Jacaré".

De Ridder busca se destacar no UFC após passar com destaque pelo cenário asiático. O holandês assinou com a organização em setembro de 2024 e já venceu suas três primeiras lutas.

UFC Abu Dhabi - Card completo do evento

Card principal - A partir das 16h (de Brasília)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Robert Whittaker x Reinier de Ridder

Peso-galo (até 61,2 Kg): Petr Yan x Marcus McGhee

Peso-médio (até 83,9 Kg): Shara Magomedov x Marc-Andre Barriault

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Asu Almabayev x Jose Ochoa

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikita Krylov x Bogdan Guskov

Card preliminar - A partir das 13h (de Brasília)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Bryce Mitchell x Said Nurmagomedov

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Muslim Salikhov x Carlos Leal

Peso-galo (até 61,2 Kg): Davey Grant x Da'Mon Blackshear

Peso-palha (até 52,1 Kg): Amanda Ribas x Tabatha Ricci

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ibo Aslan x Billy Elekana

Peso-pena (até 65,7 Kg): Mohammad Yahya x Steven Nguyen

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Martin Buday x Marcus Buchecha

Robert Whittaker e Reinier de Ridder -- UFC Abu Dhabi