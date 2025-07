Onde vai passar Sport x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Sport e Santos duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Sport ainda não venceu no Brasileirão, mas estancou uma série de três derrotas na rodada passada. O Leão da Ilha visitou o Vitória e empatou em 2 a 2.

O Santos tenta se recuperar após duas derrotas seguidas. O Peixe recebeu o Inter e perdeu por 2 a 1, na Vila Belmiro, na rodada passada.

Sport x Santos -- Campeonato Brasileiro 2025