Novorizontino joga em Maceió de olho no 1º lugar; Ferroviária luta para fugir da degola

Em ritmo acelerado, a Série B do Campeonato Brasileiro continua neste sábado, quando dois jogos abrem a 19ª rodada, a última do primeiro turno. O Novorizontino tenta assumir a ponta contra o CRB, enquanto Ferroviária e Operário-PR brigam na parte de baixo da tabela.

Na mira da liderança, o Novorizontino terá mais um desafio complicado fora de casa, quando a partir das 20h30, vai até o estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para encarar o CRB, em um duelo de opostos. Com 34 pontos, o time paulista ocupa a terceira colocação e está apenas dois atrás do líder Goiás. Já os alagoanos, com 22, aparecem em 13° lugar.

Pouco mais cedo, às 18h30, a Ferroviária volta à Arena Fonte Luminosa buscando recuperação. Com 19 pontos, o time de Araraquara abre a zona de rebaixamento e encara o Operário-PR, que tem 22 e ocupa a 12ª colocação.

A última rodada do turno segue domingo, com mais quatro jogos. A partir das 16h, quando o Coritiba encara o Amazonas, no Estádio Couto Pereira, simultaneamente a Volta Redonda e Vila Nova, no estádio Raulino de Oliveira.

Pouco mais tarde, às 18h30, o América-MG recebe o Athletico-PR, no Independência, em Belo Horizonte (MG), e o Atlético-GO encara a Chapecoense, às 19h, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No dia seguinte, a partir das 19h, é a vez de Avaí e Botafogo-SP medirem forças na Ressacada, e Paysandu e Athletic-MG se enfrentarem na Curuzu, às 21h30.

Mais dois jogos encerram a rodada na terça-feira. A partir das 20h30, o Criciúma recebe o Cuiabá, no Estádio Heriberto Hulse, antes de Goiás e Remo às 21h35, no Hailé Pinheiro, na capital goiana.

Confira os jogos da 19ª rodada da Série B:

SÁBADO

18h30

Ferroviária x Operário-PR

20h30

CRB x Novorizontino

DOMINGO

16h

Coritiba x Amazonas

Volta Redonda x Vila Nova

18h30

América-MG x Athletico

19h

Atlético-GO x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA

19h

Avaí x Botafogo-SP

21h30

Paysandu x Athletic-MG

TERÇA-FEIRA

20h30

Criciúma x Cuiabá

21h35

Goiás x Remo