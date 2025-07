Norris festeja pole diante da mãe, belga, e prevê corrida acirrada: 'Briga boa com Piastri'

Lando Norris deu um passo importante em busca da terceira vitória seguida na Fórmula 1 e da liderança do Mundial de Pilotos. Nove pontos atrás de Oscar Piastri na classificação - 241 a 232 -, o britânico superou por 0s085 o companheiro de McLaren, neste sábado, na briga pela pole position do GP da Bélgica, e comemorou a boa fase.

"Estou feliz. Foi uma volta decente", disse Norris, referindo-se ao 1min40s562 que nenhum dos rivais conseguiu alcançar no treino de classificação - ele havia ficado mais de 0s5 atrás de Piastri no treino e na classificação sprint de sexta-feira. "Não sei por que todos ficaram tão preocupados depois de ontem, foram apenas alguns probleminhas que tivemos. Eu estava confiante, então é bom ver que consegui voltar ao topo."

Satisfeito com a presença da mãe, a belga Cisca, que se encantou com o desempenho do filho da garagem da McLaren, Norris deu à equipe a primeira pole em Spa-Francorchamps em 13 anos - a última havia sido com Jenson Button, em 2012. Para poder oferecer a ela a vitória, porém, o britânico terá de superar outra acirrada disputa contra o colega de equipe australiano.

"O carro tem voado o fim de semana todo, Oscar tem feito um bom trabalho, então estamos nos pressionando bastante", afirmou Norris. "É difícil porque você vê facilmente onde estão seus pontos fortes e fracos e aprende um com o outro rapidamente. É uma batalha boa, mas dura, que estamos travando no momento."

A alegria de Norris contrastava com a decepção de Piastri. O líder do campeonato desperdiçou a chance de vencer a corrida sprint - foi ultrapassado e não conseguiu superar a Red Bull de Max Verstappen - e cometeu um erro que lhe custou o primeiro lugar no grid de largada do GP da Bélgica.

"É um pouco decepcionante. Estava indo muito bem na segunda volta (do Q3), cometi um pequeno erro na (curva) 14 e perdi muito tempo, então, estou decepcionado", lamentou o australiano, que completará a primeira fila ao lado de Norris. "Obviamente, não é um lugar ruim para largar, mas acho que poderia ter sido melhor. Simplesmente não acertei tão bem quanto ontem."

O GP da Bélgica, a 13ª etapa da temporada, será realizado neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília).