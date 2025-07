Norris conquista a pole para a corrida no GP da Bélgica; Bortoleto chega no Q3 e larga em décimo

Neste sábado, o britânico Lando Norris conquistou a pole position para a corrida do GP da Bélgica de Fórmula 1, em Spa-Francorchamps, neste domingo. O piloto da McLaren fez uma bela volta com 1m40s562.

Na primeira fila junto com Norris estará seu companheiro, o australiano Oscar Piastri, com 1m40s647. Na terceira posição estará o monegasco Charles Leclerc, que fez o tempo de 1m40s900.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT SPA!!! ? Oscar Piastri finishes just behind his team mate while Charles Leclerc is third quickest ?#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/W18G16BRjx ? Formula 1 (@F1) July 26, 2025

O brasileiro Gabriel Bortoleto está tendo um ótimo fim de semana na Bélgica. Após fazer uma boa corrida sprint, o piloto da Kick Sauber se classificou ao Q3 pela segunda vez na carreira, deixando novamente seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, para trás. O paulista de 20 anos largará na décima posição.

A corrida do GP da Bélgica de Fórmula 1, realizada em Spa-Francorchamps, será neste domingo, a partir das 10h (de Brasília).

Gabriel Bortoleto em ação.

Como foi o classificatório

Fim de semana caótico para Hamilton

O Q1 foi limpo, sem nenhum incidente. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que fez uma boa corrida sprint, esteve por um momento eliminado no Q1. Porém, Lewis Hamilton, que disputava uma vaga no Q2 com o paulista, teve sua última volta deletada por sair dos limites da pista na Eau Rouge. Assim, o britânico sete vezes campeão do mundo ficou fora e, por isso, Bortoleto passou. Os pilotos eliminados no Q1 foram: Lewis Hamilton (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

Bortoleto no Q3

Com uma excelente volta de 1m41s336, o brasileiro Gabriel Bortoleto se classificou ao Q3 com a nona posição. O líder desta segunda sessão foi o australiano Oscar Piastri, com 1m40s626. Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) e Carlos Sainz (Williams) foram eliminados no Q2.

Norris pole

No Q3, Bortoleto teve seu primeiro tempo deletado, após infringir os limites da pista na curva 10. O brasileiro ficou na 10ª posição, com 1m42s387. Lando Norris, da McLaren fez um grande tempo de 1m40s562 e assumiu a pole position.

SIMON WOHLFAHRT / AFP

Veja o grid completo para a corrida do GP da Bélgica de Fórmula 1: