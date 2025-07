Norris comemora pole position e releva chance de chuva na corrida da Bélgica

Pela 13ª vez em sua carreira na Fórmula 1, o britânico Lando Norris conquistou uma pole position. Desta vez, o piloto da McLaren será o primeiro do grid no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Entretanto, para a corrida deste domingo, há uma enorme chance de chuva, algo comum no circuito nos últimos anos. Por sua vez, Lando disse que prefere uma pista seca, mas afirmou que dará seu melhor independentemente do clima.

"Estou muito feliz, foi uma ótima volta. Nós tivemos algumas preocupações depois da sessão de sexta-feira, mas acertamos o nosso rumo. Eu prefiro um tempo seco amanhã (domingo), mas as condições climáticas não importam muito. Estarei pronto para dar o meu melhor e lutar pela vitória", prometeu Norris após conquistar a pole position na Bélgica.

O grid para a corrida

Norris terminou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, que por acaso é o atual líder do Campeonato Mundial de Pilotos. Na sequência estará Charles Leclerc, da Ferrari, que conquistou um ótimo terceiro lugar no grid. Atual tetracampeão, Max Verstappen largará da quarta posição.

O destaque fica por conta do brasileiro Gabriel Bortoleto, que está tendo um ótimo fim de semana na Bélgica. Após fazer uma boa corrida sprint, o piloto da Kick Sauber se classificou ao Q3 pela segunda vez na carreira, deixando novamente seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, para trás. O paulista de 20 anos largará na décima posição.

A corrida do GP da Bélgica de Fórmula 1, em Spa-Francorchamps, é neste domingo, a partir das 10h (de Brasília). Será o 13º grande prêmio desta temporada.