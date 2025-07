Nicolas Falcão e Yndiara Asp se classificam para a final do Park em Curitiba

Yndiara Asp tem 25 anos e já representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nicolas Falcão tem 16 anos e é um dos talentos da nova geração do skate. Neste sábado, na pista da modalidade Park do Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, no Complexo Esportivo Tarumã, foram os dois que voaram para a final do STU National de Curitiba (PR).

A emoção e o sangue frio tomaram conta de Nicolas na semifinal. Nas duas primeiras voltas, houve duas quedas - o que nem é comum num skate que é sua marca. Mas ainda havia uma última chance numa bateria disputada, com Augusto Akio com a nota 87,00, Pietro Nunes com 86,17 e Pedro Vita com 83,90. Era o apagar das luzes. Não restava outra opção a não ser acertar. Não só cravou como fez a melhor nota da semifinal, um 89,17.

"Estou feliz de ter acertado. E ficou tudo para a última volta, não era o que eu estava esperando. Mas, quando entrei ali, já fui com o pensamento de que iria acertar. Tive que ter cabeça fria porque, querendo ou não, estava nervoso e sob uma pressão natural. Deu certo. Para a final de amanhã, tenho umas duas manobras a mais para colocar", disse Nicolas, que terá muitas tentativas a mais, já que na final são duas sessões de 20 minutos, em que os skatistas conseguem dar umas oito voltas cada um.

Já Yndiara Asp também superou a casa dos 80 pontos, ganhando dos juízes a nota 82,26. Ela admite ser apaixonada pela pista de Curitiba, que é um dos centros de treinamento da seleção brasileira. Segundo ela, tão boa quanto a pista do Abraão, em Florianópolis (SC). Ela teve a oportunidade de conhecê-la na sua inauguração, em 2023. E foi paixão à primeira vista: "Amei ela logo de cara".

"Agora quero vir mais aqui treinar sempre que puder. Eu estava ansiosa por competir em Curitiba. Gosto de fazer minhas linhas nessa pista. O meu rolê se encaixa nela. O STU chegou pela primeira vez aqui e creio que é para ficar. Estávamos todos devendo um campeonato aqui, onde a cena do skate sempre foi forte. Como todos perceberam, o público veio prestigiar o evento, um ambiente. É legal poder vivenciar esse momento e deixar uma marca", declarou.

Confira todos os classificados para a final:

SEMIFINAL - PARK MASCULINO

BATERIA 1

1º - Rafael Tomé - 86,63 (classificado)



2º - Mateus Guerreiro - 86,17 (classificado)



3º - Gustavo Picaski - 85,39



4º - Kalani Konig - machucou

BATERIA 2

1º - Miguel Leal - 88,51 (classificado)



2º - Gui Khury - 86,77 (classificado)



3º - Pedro Carvalho - 86,22



4º - Bernardo Fraga - 83,24

BATERIA 3

1º - Nicolas Falcão - 89,17 (classificado)



2º - Augusto Akio - 87,00 (classificado)



3º - Pietro Nunes - 86,17



4º - Pedro Vita - 83,90

SEMIFINAL - PARK FEMININO

BATERIA 1

1ª - Fernanda Galdino - 74,96 (classificada)



2ª - Flavia Haraguchi - 72,08 (classificada)



3ª - Letícia Gonçalves - 67,18



4ª - Isadora Pacheco - 66,14

BATERIA 2

1ª - Helena Laurino - 82,09 (classificada)



2ª - Sofia Godoy - 75,00 (classificada)



3ª - Marina Lima - 73,50



4ª - Victoria Bassi - 68,64

BATERIA 3

1ª - Yndiara Asp - 82,26 (classificada)



2ª - Lua Vicente - 71,56 (classificada)



3ª - Alice Nassi - 70,93



4ª - Fernanda Tonissi - 68,83