Napoli vence amistoso contra time da segunda divisão italiana

Neste sábado, o Napoli venceu o amistoso da pré-temporada contra o Catanzaro por 2 a 1, em Chiavari, na Itália. Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori marcaram para os napolitanos, enquanto Pietro Iemello balançou a rede para o time da segunda divisão italiana.

No último amistoso, os napolitanos perderam, por 2 a 0, para o Arezzo, time da terceira divisão italiana. O jogo marcou a estreia dos reforços De Bruyne e Lorenzo Lucca no time comandado por Antonio Conte.

Antes da temporada começar, o Napoli tem mais três amistosos marcados: contra o Brest, da França, no dia 3 de agosto, contra o Girona, da Itália, no dia 9 de agosto, e contra o Olympiacos, da Grécia, no dia 14 de agosto.

A estreia oficial está prevista para o dia 23 de agosto, contra o Sassuolo, pela primeira rodada do Campeonato Italiano.