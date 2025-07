Milan ofusca estreia de Wirtz e vence Liverpool em amistoso de seis gols

Em amistoso de pré-temporada marcado por homenagens a Diogo Jota, o Liverpool foi derrotado pelo Milan por 4 a 2 na manhã deste sábado, no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong. Rafa Leão, Loftus-Cheek e Okafor (duas vezes) marcaram para os italianos, enquanto Szoboszlai e Cody Gakpo fizeram para os tentos dos ingleses.

A partida marcou a estreia do alemão Florian Wirtz pelo Liverpool. O jogador alemão foi a principal contratação desta temporada nos Reds, que desembolsou 150 milhões de euros pelo atleta, o equivalente a cerca R$ 950 milhões.

Seguindo sua série de amistosos, o Liverpool volta a campo nesta quarta-feira, às 7h30 (de Brasília), para enfrentar o Yokohama Marinos, do Japão. Por sua vez, o Milan enfrenta o Perth Glory, lanterna do Campeonato Australiano, um dia depois, às 00h30.

O Milan abriu o placar aos 10 minutos. O português Rafael Leão recebeu em profundidade e achou um espaço na marcação de Van Dijk para finalizar e vencer o goleiro Alisson, que nada pôde fazer.

O Liverpool empatou aos 25 minutos com um golaço. Após uma tentativa de cruzamento malsucedida, a bola sobrou para Szoboszlai. Com muita categoria, o húngaro encobriu o goleiro Maignan e igualou o marcador em Hong Kong.

No intervalo, as equipes voltaram com várias mudanças. No Liverpool, apenas o holandês Gravenberch permaneceu em campo. Todo o restante do time foi trocado.

Aos sete minutos do segundo tempo, Rafa Leão recebeu em profundidade e tocou para Loftus-Cheek, que invadiu a área e bateu rasteiro, recolocando os italianos na frente.

Oito minutos depois, o Milan ampliou. Em um belo contra-ataque, Saelemaekers cruzou para Okafor, que acertou um chute de rara felicidade, sem dar chances para o goleiro Mamardashvili.

Aos 47 da etapa final, Konaté cruzou e Cody Gakpo, com um excelente cabeceio, diminuiu a vantagem no placar. Entretando, no último lance da partida, Tsimikas entregou a bola para Okafor, que sem goleiro, fechou os números do duelo.