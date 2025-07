Mirassol empata com Vitória, chega ao oitavo jogo invicto no Brasileirão, mas não entra no G-6

O Mirassol segue sem perder no Brasileirão. Mas desperdiçou a chance de entrar no G-6. Apesar de ter saído na frente logo no começo do jogo e ter tomado o empate, o time paulista viu sua série invicta aumentar para oito jogos ao ficar na igualdade por 1 a 1 com o Vitória, no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, no início da noite deste sábado. Edson Carioca marcou logo aos cinco e Baralhas deixou tudo igual aos 12.

Com o resultado, o Mirassol se manteve na sétima colocação com 25 pontos, apenas dois do Red Bull Bragantino que abre a zona de classificação direta para a Libertadores, algo que até então parece incansável para o time do interior paulista, e a um da fase précia da competição intercontinental. O Vitória, por sua vez, segue perto da zona de rebaixamento, em 15º com 17. O Vasco, que abre o Z-4, tem 14.

Jogando em casa, o Mirassol tomou um susto logo no primeiro lance de jogo com uma bola na trave do Vitória, mas em resposta, abriu o placar aos cinco minutos. Yago Felipe serviu Edson Carioca que finalizou firme para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória, porém, não demorou para empatar. Aos 12, Osvaldo finalizou firme e Walter fez um verdadeiro milagre. Mas, deu rebote nos pés de Baralhas, que soltou a bomba para deixar tudo igual no placar. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas foi para o intervalo com o empate em 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu em intensidade alta. Aos sete minutos, Osvaldo acertou um chute no travessão e quase virou para o Vitória. No lance seguinte foi a vez de Lucas Braga parar em uma defesa à queima-roupa do goleiro Walter depois de uma cobrança de escanteio.

O Mirassol respondeu aos 31. Depois de uma bola alçada na área, José Aldo cabeceou mesmo que sem ângulo e Cristian chegou chutando de primeira, mas a bola subiu demais.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana para a disputa da 18ª rodada. No sábado (02), o Mirassol recebe o Vasco, no estádio José Maria de Campos Maia, às 18h30. Já no domingo (03), o Vitória encara o Palmeiras, no estádio Barradão, em Salvador, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 VITÓRIA

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Chico Kim), Yago Felipe (José Aldo) e Gabriel (Carlos Eduardo); Negueba (Alesson), Chico da Costa (Cristian) e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira (Pepê) e Ronald (Rúben Rodrigues); Osvaldo (Filipe Cardoso), Lucas Braga (Claudinho) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Edson Carioca, aos cinco, e Baralhas, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlos Eduardo e Reinaldo (Mirassol) e Claudinho (Vitória).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 92.940,00.

PÚBLICO - 3.769 total.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).