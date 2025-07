Brasileirão: Mirassol cede empate ao Vitória e perde chance de colar no G4

Neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Mirassol recebeu o Vitória no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista, e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Edson Carioca, Gabriel Baralhas deixou tudo igual.

Com o resultado, a equipe paulista desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G4. Assim, seguiu na sétima colocação, agora com 25 pontos. Se vencesse, alcançaria os mesmos 28 somados do Red Bull Bragantino, que perdeu para o Fortaleza, mas que ainda possui número maior de triunfos.

O Vitória, por sua vez, continuou em 15º, agora com 17 conquistados.

O Mirassol retorna aos gramados no próximo sábado (2), contra o Vasco, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), novamente no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O Vitória, por sua vez, recebe o Palmeiras no domingo (3), às 19h30, no Barradão. O jogo também é válido pela 18ª rodada da competição nacional.

Os gols

O placar foi aberto aos cinco minutos de jogo, com Edson Carioca. O atleta recebeu ótima assistência de Yago Felipe para acertar um belo chute e vencer o goleiro Lucas Arcanjo.

Porém, sete minutos depois, Walter deu rebote na finalização de Osvaldo. Assim, Gabriel Baralhas apareceu para deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 VITÓRIA

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Data: 26 de julho de 2025, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Luiz Cláudio

VAR: Caio Max Augusto

Gols: Edson Carioca, aos 5min do 1°T (Mirassol); Gabriel Baralhas, aos 12min do 1ºT (Vitória)

Cartões amarelos: Reinaldo e Carlos Eduardo (Mirassol); Claudinho (Vitória)

MIRASSOL: Walter, Lucas Ramon, Jemmes, Gabriel e Reinaldo; Yago Felipe (José Aldo), Negueba (Alesson), Neto e Gabriel Santana (Carlos Eduardo); Chico (Cristian Renato) e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Kesley, Baralhas e Willian (Pepê); Lucas Braga (Claudinho), Ronald (Rúben Rodrigues) e Osvaldo (Felipe Cardoso); Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille