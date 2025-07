'Messi está com muita raiva', diz dono do Inter Miami após punição na MLS

Lionel Messi não gostou nada da punição imposta a ele pela Major League Soccer pela ausência no Jogo das Estrelas.

O que aconteceu

A insatisfação de Messi foi revelada por Jorge Mas, empresário e um dos proprietários do Inter Miami. Segundo ele, o argentino está 'com muita raiva' por ter sido suspenso do próximo jogo de sua equipe, hoje, contra o líder Cincinnati.

Messi está extremamente chateado. Eu espero que isso não tenha um impacto a longo prazo Jorge Mas, em entrevista coletiva

Jorge Mas criticou a regra da MLS e deu a entender que a punição pode influenciar o rumo de Messi nos Estados Unidos. Ele negocia a renovação do craque argentino, que tem contrato com o clube só até o fim deste ano e vive grande fase, com 13 gols nos últimos oito jogos da competição.

Isso vai ter um impacto na sua percepção sobre a MLS e suas regras? Não tenho dúvida disso. Lionel é diferente de qualquer outro, ele quer disputar todos os jogos oficiais. Ele está com muita raiva Jorge Mas

Messi e Alba punidos

Messi e Jordi Alba foram suspensos do jogo deste sábado pela MLS após não entraram em campo no Jogo das Estrelas alegando fadiga muscular. A justificativa não foi aceita pela liga.

O regulamento da MLS prevê punição de um jogo a quem não for ao All-Star Game "sem razão médica aprovada", justamente o que aconteceu com Messi e Alba. Ambos foram poupados pelo técnico Javier Mascherano, que deu entrevista reafirmando que contava com a dupla diante dos líderes da Conferência Leste.

A MLS alegou que "não teve escolha" senão a punição por causa da falta de provas de lesão da dupla. Mesmo sem Messi e Jordi Alba, o time da MLS venceu os líderes da Liga MX,do México, pelo placar de 3 a 1.

Sei que Lionel Messi ama esta liga. Não creio que haja um jogador ou qualquer pessoa que tenha feito mais pela Major League Soccer do que Messi. Entendo, respeito e admiro plenamente seu comprometimento com a Inter Miami, e respeito sua decisão. Infelizmente, temos uma política de longa data em relação à participação no Jogo das Estrelas e tivemos que aplicá-la. Foi uma decisão muito difícil Don Garber, comissário da MLS

O zagueiro do Inter Miami CF, Jordi Alba, e o atacante Lionel Messi não estarão disponíveis para a partida da 27ª rodada do clube contra o FC Cincinnati na noite de sábado, devido à ausência no MLS All-Star Game de 2025. De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da liga não poderá competir na próxima partida do seu clube MLS, em seu site oficial

O Inter Miami é o quinto colocado da Conferência Leste, com 41 pontos. O time de Messi está a sete de distância do líder Cincinnati, mas tem três jogos a menos que o adversário de hoje.