Memphis marca, e misto do Corinthians arranca empate com o Botafogo no Rio

Mesmo com um time misto, o Corinthians arrancou um empate com Botafogo por 1 a 1 neste sábado, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro da partida foi marcado por Arthur Cabral, mas Memphis Depay deixou tudo igual.

De olho no clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior decidiu preservar titulares e viu a equipe ser dominada no primeiro tempo. Memphis e Yuri Alberto vieram para a etapa final e o Timão melhorou, igualando o marcador já na reta final.

Com o resultado, o time paulista sobe momentaneamente para a oitava colocação do torneio, com 21 pontos. O Glorioso, por sua vez, fica estacionado no quinto lugar, com 26.

O Corinthians agora tem pela frente o Derby válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está agendado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Um dia antes, às 19h, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino também pelas oitavas da competição nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi de domínio total do Botafogo. O Corinthians ficou completamente acuado no campo de defesa e mal conseguiu trocar passes. Aos 18 minutos, após uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Newton soltou uma pancada da entrada da área e obrigou Hugo Souza a fazer uma grande defesa.

O gol parecia questão de tempo. E enfim saiu aos 24 minutos. Ponte cruzou na segunda trave para Nathan Fernandes, que cabeceou para o meio da área, encontrando Arthur Cabral. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O Corinthians conseguiu uma escapada aos 38 minutos, mas Luiz Gustavo Bahia desperdiçou. Angileri disparou pela esquerda e tocou rasteiro para o garoto, que chutou em cima da marcação.

Segundo tempo

Com as mudanças promovidas por Dorival, o Timão voltou do intervalo com outra postura e quase empatou o jogo aos cinco minutos. Talles Magno recebeu cruzamento na área e não conseguiu bater, mas rolou para Breno Bidon, que chegou chutando rasteiro. A bola passou raspando a trave.

O Corinthians teve mais uma chance de deixar tudo igual aos 29 minutos. Yuri Alberto disparou com liberdade pelo meio e ficou frente a frente com John, mas acabou chutando para fora.

Os visitantes conseguiram descolar o empate aos 37 minutos. Bidon recebeu cruzamento e não conseguiu bater, mas viu a bola sobrar com Memphis Depay. Ele pegou de primeira com a perna direita e mandou no cantinho, sem chances para John.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 26 de julho de 2025, sábado



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Wagner Reway (SC)



Cartões amarelos: João Pedro Tchoca, Angileri e Dorival Júnior (Corinthians); Barboza, Ponte e Allan (Botafogo)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Arthur Cabral, aos 24? do 1ºT (Botafogo); Memphis Depay, aos 37? do 2T (Corinthians)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Allan e Joaquín Correa (Savarino); Nathan Fernandes (Santi Rodríguez), Montoro (Barrera) e Arthur Cabral.



Técnico: Davide Ancelotti

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon) e André Carrillo; Talles Magno (Matheus Bidu) e Romero (Yuri Alberto).



Técnico: Dorival Júnior