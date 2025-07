Max Verstappen vence corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1; Bortoleto termina em nono

O holandês Max Verstappen venceu, neste sábado, a corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado no circuito de Spa-Francorchamps. O piloto da Red Bull largou na segunda posição e ultrapassou o pole Oscar Piastri ainda na primeira volta, liderando a prova até o fim.

Na segunda posição, ficou o próprio Piastri, da McLaren, seguido pelo seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, ganhou uma posição no grid e terminou em nono. Entretanto, na corrida sprint, apenas os oito primeiros pontuam.

A corrida sprint na Fórmula 1 é uma prova de tiro mais curto, com cerca de 100 km (um terço da distância de um Grande Prêmio), realizada no sábado, sendo um evento separado da tradicional corrida do domingo. Nela, os pilotos buscam marcar pontos extras para o campeonato, com os oito primeiros colocados recebendo pontuação, de 8 a 1 ponto.

Agora, a partir das 11h (de Brasília) deste sábado, ocorrerá o treino classificatório para a corrida principal deste domingo, às 10h.

SIMON WOHLFAHRT / AFP

Como foi a sprint

Antes da corrida, a Alpine teve uma grande dor de cabeça. O francês Pierre Gasly sequer largou, com problemas no carro. Por sua vez, a equipe divulgou que era um problema de vazamento de água.

Após uma largada limpa, logo na primeira volta, depois da famosa curva de Eau Rouge, Verstappen fez uma bela ultrapassagem para cima de Piastri e pegou a primeira posição.

Charles Leclerc, da Ferrari, até ultrapassou Lando Norris, mas não suportou a pressão do britânico e perdeu a posição para o piloto da McLaren na quarta volta.

Por fim, a Alpine enviou Gasly para a pista com duas voltas de atraso. O movimento da equipe era colocar o carro à prova e verificar se o problema estava resolvido para o treino classificatório.

Dimitar DILKOFF / AFP

Veja como ficou o top 8 da corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1: