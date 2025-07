Maria Almeida e Wallace Gabriel brilham nas semifinais do Street no STU National Curitiba

Neste sábado, Maria Almeida, de 18 anos, e Wallace Gabriel brilharam nas semifinais dos respectivos gêneros do STU National Curitiba, na pista do Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, no Complexo Esportivo Tarumã. As finais acontecem neste domingo.

A primeira semifinal do dia foi a do Street feminino. Apesar de um incômodo no punho direito, fruto de uma queda no treino de quinta-feira, a atleta Maria não perdeu a concentração. Logo na primeira de suas três voltas, ela já garantia a melhor linha da semifinal e a melhor Bomb Trick, manobra extra que se soma à nota da volta, totalizando 74,02.

"É inacreditável como essa pista de Curitiba é boa. Ela tem três níveis, com uma variação muito boa de obstáculos. Posso dizer que é a melhor pista que já andei. E consegui acertar minha linha e minhas manobras logo na primeira volta. Estou feliz e, apesar de uma queda e o susto no fim, espero repetir tudo isso na final de amanhã", disse Maria, que caiu sobre o punho de novo e teve que ser levada ao Hospital do Cajuru para fazer uma radiografia, que nada apontou.

Mais iluminado ainda estava Wallace Gabriel na semifinal masculina. Ele foi o único dos 12 semifinalistas a cravar suas três voltas e Bomb Tricks. E todas as notas foram acima dos 80 pontos, chegando a 87,98 na última.

"Nem sei se foi feita pra mim ou não! Sei que no primeiro dia aqui, não sabia nem o que iria fazer. No segundo dia, consegui achar algumas coisas. Daí, quando começou o evento, falei que tinha me encontrado. Fui pra cima das manobras e consegui acertar tudo. E ontem e hoje tive a maior nota do evento. Zerei a pista hoje, mas não mostrei todas as minhas manobras ainda. Amanhã tem muito para acontecer. E creio eu que vai acontecer", disse ele.

SEMIFINAL - STREET FEMININO



(as 6 classificadas para a final)

BATERIA 1



1ª - Maria Almeida - 74,02 (classificada)



2ª - Maria Lúcia - 70,21 (classificada)



3ª - Marina Gabriela - 49,39



4ª - Karol Lima - 49,28

BATERIA 2



1ª - Duda Ribeiro - 67,28 (classificada)



2ª - Isabelly Ávila - 62,08 (classificada)



3ª - Ariadne Souza - 57,76



4ª - Viviane Orlando - 39,37

BATERIA 3



1ª - Duda Oliveira - 59,44 (classificada)



2ª - Carla Karolina - 56,86 (classificada)



3ª - Rafaela Murbach - 52,68



4ª - Gabriela Mazetto - 45,48

SEMIFINAL - STREET MASCULINO



(os 6 classificados para a final)

BATERIA 1



1º - João Lucas Alves - 83,38 (classificado)



2º - Matheus Mendes - 82,28 (classificado)



3º - Jorge dos Santos - 79,77



4º - Sebastian Simonetto - 71,96

BATERIA 2



1º - Wallace Gabriel - 87,98 (classificado)



2º - Ivan Monteiro - 83,83 (classificado)



3º - Marcelo Batista - 75,59



4º - Julio Zanotti - 54,96

BATERIA 3



1º - Gabryel Aguilar - 69,24 (classificado)



2º - Lucas Rabelo - 62,56 (classificado)



3º - Bruno Melão - 57,72



4º - Eduardo Neves - 56,80

PROGRAMAÇÃO:

Domingo (27/07)



11h às 11h47 - Final Park masculino



11h50 às 12h - Premiação Park masculino



13h45 às 14h45 - Final Paraskate Street



14h45 às 15h - Premiação Paraskate Street



15h às 15h55 - Final Street feminino



15h55 às 16h05 - Premiação Street feminino



16h05 às 16h52 - Final Park feminino



16h55 às 17h05 - Premiação Park feminino



16h50 às 17h50 - Final Street masculino



17h50 às 18h - Premiação Street masculino