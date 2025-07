Marcus Buchecha sente o gás e perde para Martin Buday em estreia no UFC

Um dos maiores nomes do jiu-jitsu de competição na história do esporte, Marcus Almeida não começou bem sua caminhada no principal evento de MMA do planeta. Em ação na luta de abertura do UFC Abu Dhabi, neste sábado (26), 'Buchecha' - como o faixa-preta é conhecido - acabou superado pelo eslovaco Martin Buday, na decisão unânime dos juízes, em sua estreia pela organização.

Depois de um começo claudicante, Buchecha se recuperou e chegou perto da vitória no segundo assalto. Porém, depois do esforço feito para tentar vencer pela via rápida na segunda etapa, o faixa-preta brasileiro sentiu o gás e não conseguiu impressionar os jurados na última parcial.

Agora, o brasileiro - recordista de títulos mundiais (13 vezes) de jiu-jitsu na faixa-preta - soma cinco vitórias e duas derrotas. Resta saber qual será o próximo passo de Marcus Buchecha na divisão peso-pesado do Ultimate, categoria que o paulista relatou à Ag Fight que enxerga uma brecha a ser explorada.

A luta

Logo nos primeiros segundos de luta, Buchecha buscou a queda, mas Buday bateu no chão e levantou. Afiado na defesa, o eslovaco conseguiu neutralizar o jogo de grappling do brasileiro e, de quebra, impôs o ritmo na trocação, conectando bons golpes. No final do round, o faixa-preta paulista partiu para a briga franca e incomodou o rival, mas não foi o suficiente para virar o placar no assalto.

O segundo assalto começou de forma parecida com o primeiro, com Buday sendo mais agressivo e dominando as ações na luta em pé. Só que, desta vez, logo na sua primeira tentativa, Buchecha conseguiu derrubar o eslovaco e cair por cima. Em 'casa' no solo, o faixa-preta avançou na posição, arriscou um ataque no braço, bem defendido pelo europeu, e abusou do 'ground and pound', mas não foi capaz de definir a vitória pela via rápida.

A explosão para tentar finalizar a luta pareceu ter deixado o brasileiro esgotado fisicamente. Visivelmente cansado, Buchecha encontrou muitas dificuldades para impor seu jogo. Porém, depois de puxar para a guarda no solo, o faixa-preta mostrou seu talento e reverteu a posição, passando a dominar as costas de Buday. Mesmo em uma posição de vantagem, o paulista mostrou pouca contundência, o que deve ter influenciado na decisão dos jurados.

Confira os resultados do UFC Abu Dhabi:

Martin Buday venceu Marcus Buchecha por decisão unânime dos juízes.

