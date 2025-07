Mais cedo! Saiba como assistir o UFC Abu Dhabi, evento em horário alternativo

Neste sábado (26), o Ultimate desembarca novamente em na capital dos Emirados Árabes Unidos para promover mais uma edição 'Fight Night' de seus eventos. Programado para acontecer em um horário alternativo, mais cedo do que o normal, o UFC Abu Dhabi contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 13 horas (horário de Brasília).

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado em peso no card do UFC Abu Dhabi. Com todos os atletas tupiniquins escalados para entrarem em ação no card preliminar do show, o principal destaque fica por conta das tops do peso-palha (52 kg) Amanda Ribas e Tabatha Ricci, números 7 e 10 do ranking da categoria, que protagonizam o único duelo 100% verde-amarelo da edição.

Além delas, também se apresentam no octógono mais famoso do mundo neste sábado, em Abu Dhabi, o peso-pesado Marcus Almeida, o 'Buchecha', estreante na organização, e o meio-médio (77 kg) Carlos Leal, que busca sua segunda vitória consecutiva no Ultimate. Contratado recentemente, o especialista em jiu-jitsu terá pela frente o eslovaco Martin Buday, na luta de abertura do evento. Já o ex-PFL vai encarar o russo Muslim Salikhov.

Luta principal

Já o 'main event' do UFC Abu Dhabi ficará a cargo dos pesos-médios (84 kg) Robert Whittaker e Reinier de Ridder. Ex-campeão e atual quinto colocado no ranking, 'Bobby Knuckles' - como o australiano é apelidado - entra no octógono com a missão de frear a ascensão do rival e, de quebra, iniciar uma nova corrida rumo ao 'title shot'. Por outro lado, o holandês - ex-bicampeão do ONE Championship - vai em busca da sua quarta vitória consecutiva desde que estreou no Ultimate, que pode levá-lo ao top 5 da divisão.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 13h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 16 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

