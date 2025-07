Luciano reforça papel decisivo com Crespo e se aproxima de marca centenária pelo São Paulo

Na noite da última quinta-feira, o São Paulo venceu o Juventude pelo placar mínimo de 1 a 0, fora de casa, no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A jogada foi iniciada por Ferreirinha e Marcos Antônio deu a assistência, mas foi Luciano que mais uma vez marcou e decidiu para o Tricolor.

Luciano tem assumido um papel decisivo desde o retorno de Hernán Crespo e participou de todos os gols do São Paulo sob o comando do técnico argentino. O camisa 10, inclusive, se aproximou de uma marca centenária com a camisa tricolor e também está perto de completar 300 jogos.

Com o tento anotado diante do Juventude, Luciano alcançou a marca de 97 gols em 295 partidas pelo São Paulo. Após o clássico contra o Corinthians, o atacante entrou na lista dos 20 maiores artilheiros do clube ao ultrapassar Babá, que foi às redes 94 vezes.

Agora, Luciano mira subir na lista e alcançar os números de Renato, conhecido como "Pé Murcho", que marcou exatos 100 gols pelo São Paulo. A marca seria simbólica para o camisa 10, que conquistou grande parte da torcida tricolor nos últimos anos.

Com a marca de 97 gols anotados, Luciano é, ainda o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século XXI. O atacante só fica atrás de dois ídolos tricolores: Rogério Ceni, com 112 bolas na rede, e Luís Fabiano, com 212 gols.

Em meio à grande forma do camisa 10, o debate sobre um possível rótulo de Luciano como ídolo do São Paulo voltou a ganhar força. Apesar disso, o atacante foi questionado sobre o tema e foi modesto na resposta.

"Isso aí eu deixo para os torcedores. Acho que, quanto mais gols eu fizer, mais assistências eu der e mais títulos eu ganhar, os torcedores vão dizer o que sou. Cheguei aqui em 2020 sob desconfiança de todo mundo. Vi jogadores recusarem vir para o São Paulo e agora chegaram ídolos, craques como Lucas e Oscar. Mas para mim é muito bom, muito gratificante. Espero continuar construindo essa história que estou construindo aqui para, aí sim, me tornar ídolo de vez", afirmou na zona mista.

Ao todo, Luciano soma 97 gols e 29 assistências em 295 jogos pelo São Paulo. O camisa 10 conquistou três títulos: Campeonato Paulista (2021), Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024).

Luciano participou de todos os gols em retorno de Crespo

Luciano é um dos poucos remanescentes do elenco com o qual Hernán Crespo trabalhou em sua primeira passagem como técnico do São Paulo. E se já na primeira vez o jogador destacou sua importância para a equipe, vem fazendo o mesmo nesta segunda passagem do argentino.

O camisa 10 participou de todos os gols do São Paulo marcados com Crespo até o momento. O Tricolor balançou as redes em cinco oportunidades nos jogos contra Red Bull Bragantino, Corinthians e Juventude. Neste recorte, o jogador marcou três gols e distribuiu duas assistências.

Após a partida, Luciano ainda ganhou elogios de Crespo: "Luciano é Luciano [risos]. Momento feliz para todos, é decisivo e está bem. Cada bola que toca é perigosa. Está fazendo gols, jogando bem e é importante", disse o comandante em coletiva.

Com Luciano em grande momento, o São Paulo volta a campo já neste domingo, quando terá pela frente o Fluminense. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.