Lucas Freitas retorna, e Vasco encerra preparação para encarar o Internacional

O Vasco da Gama finalizou neste sábado (26) sua preparação para o confronto contra o Internacional, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste domingo (27), às 18h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e pode marcar o retorno do zagueiro Lucas Freitas ao time titular.

Ausente no empate diante do Independiente del Valle no meio da semana por conta de sintomas gripais, Lucas Freitas voltou aos treinos e está novamente à disposição do técnico Fernando Diniz. Com a suspensão de João Victor, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada anterior, o defensor desponta como favorito para reassumir a titularidade ao lado de Hugo Moura ou Maurício Lemos.

A volta do zagueiro é vista com otimismo pela comissão técnica, que valoriza a solidez defensiva apresentada por Freitas nas últimas partidas. O jogador vem se destacando pela regularidade e deve ser peça-chave na estratégia vascaína para tentar segurar o ataque colorado fora de casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Além da mudança na zaga, o Vasco seguirá com desfalques importantes. Philippe Coutinho e GB permanecem fora por lesão e continuam sob os cuidados do departamento médico. A tendência é que Fernando Diniz mantenha a base da equipe utilizada nos últimos compromissos do Brasileirão, buscando dar mais entrosamento e consistência ao elenco.

A provável escalação do Vasco contra o Internacional tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura (ou Maurício Lemos) e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Nuno Moreira; David, Rayan e Vegetti.

Com 17 rodadas disputadas, o Vasco busca somar pontos importantes fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento e subir na tabela. Já o Inter, embalado por bons resultados recentes, promete dificultar a vida dos cariocas diante de sua torcida no Beira-Rio.