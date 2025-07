Liverpool anuncia construção de escultura em homenagem a Diogo Jota em Anfield

As homenagens ao português Diogo Jota, morto no início de julho em um acidente automobilístico na Espanha, continuam em Liverpool. O campeão inglês, último time do atacante, anunciou neste sábado que seu estádio, o Anfield, terá uma escultura em memória do português.

O clube anunciou que vai utilizar material reciclável de "milhares de homenagens físicas, incluindo flores, obras de arte, cartões, faixas e camisas de times rivais" deixadas por torcedores em um memorial espontâneo para o jogador nos arredores de Anfield para fazer a escultura. De acordo com o Liverpool, os arranjos florais em homenagem a Jota seriam transformados em adubo e usados nas áreas verdes do clube, incluindo seu estádio. O clube também já havia anunciado que aposentaria a camisa número 20, usada por Jota.

Em Hong Kong, o Liverpool participou neste sábado de um torneio amistoso, no qual foi derrotado pelo Milan por 4 a 2, e entrou em campo com um patch frontal na camisa com a inscrição "Diogo J. 20", com o ponto e o zero em formato de coração. A torcida do time exibiu nas arquibancadas um mosaico "DJ20" em vermelho e branco. Kenny Daglish, ídolo do Liverpool, colocou uma coroa de flores no gramado do estádio Kai Tak Sports Park, diante do mosaico, antes da partida.

Companheiro de Jota na seleção portuguesa, Rafael Leão, atacante do Milan, também lembrou o amigo ao sinalizar o número 20 depois de marcar o primeiro gol do time italiano. No 20º minuto de jogo, o Diogo Jota foi homenageado com uma salva de palmas.