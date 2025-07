Leila projeta Copa do Mundo feminina no Brasil após vice do Palmeiras na The Women's Cup

Na última quinta-feira, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato da The Women's Cup, após ser derrotado pelo Racing Louisville (EUA) nos pênaltis. Apesar do resultado negativo na decisão, o Verdão celebrou o fato de ser coanfitrião do torneio. A presidente Leila Pereira falou sobre seu papel na evolução do futebol feminino brasileiro.

As Palestrinas foram superadas nos pênaltis pelo Racing Louisville-EUA e ficaram com o vice da The Women's Cup. O próximo confronto será dia 3 de agosto, pelo Paulista Feminino, diante do Corinthians, fora de casa. Valeu, meninas! pic.twitter.com/uimYuGztpW ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) July 25, 2025

"Eu me sinto muito responsável pelo futebol feminino, por ser mulher, por ser a primeira presidente mulher da história do Palmeiras, por ser a única mulher presidente de clube de elite nacional em toda a América do Sul. Eu tenho a responsabilidade de dar visibilidade e melhorar a cada dia o futebol feminino aqui no Brasil", disse Leila Pereira.

Presidente do Palmeiras desde dezembro de 2021, Leila se tornou uma das vozes mais ativas em defesa do futebol feminino no Brasil. Em seu mandato, as Palestrinas venceram dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2024) e a inédita Libertadores (2022).

"Daqui dois anos, teremos o maior evento de futebol feminino do mundo, que é a Copa do Mundo, então que todos juntos consigamos divulgar e gerar interesse pelo futebol feminino nas pessoas, sejam homens ou mulheres. O Brasil é o país do futebol - do futebol feminino também", completou.

A próxima Copa do Mundo feminina acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. O Brasil sediará o Mundial pela primeira vez e busca o título inédito.

The Women's Cup

Em sua sétima edição, a The Women's Cup se tornou um dos principais torneios amistosos de futebol feminino, com dominância das equipes norte-americanas, que venceram cinco vezes. O Racing Louisville se tornou o maior ganhador da competição, com duas conquistas.

"Mais do que um torneio, a The Women's Cup Global Series é um movimento pelo fortalecimento do futebol feminino. Estamos orgulhosos por termos dado esse passo no Brasil e já começamos a trabalhar para que o legado dessa edição se estenda para futuras gerações", disse John Paul Reynal, CEO da The Women's Cup.