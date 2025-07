Textor diz que Botafogo financiou Lyon e explica planos com Marinakis

Dono da SAF do Botafogo, John Textor disse que a equipe carioca está "financiando operações de perda do Lyon", outro clube que pertence à Eagle Football, conglomerado do empresário. O norte-americano abordou as questões financeiras do atual campeão brasileiro depois do empate por 1 a 1 contra o Corinthians, em duelo disputado no Nilton Santos, e também falou sobre a relação com o grego Evangelos Marinakis, proprietário de um grupo de times que tem Nottingham Forest e Olympiacos.

Fala, Textor!

Dinheiro "brasileiro". "O Botafogo está gerando uma quantia significativa de dinheiro e está financiando várias operações de perda do Lyon. Várias matérias da França dizem que o Lyon pagou pelos títulos do Botafogo, e elas estão erradas. Ganhamos dinheiro com títulos, vendas de jogadores e porque somos bons no negócio."

Planos. "Eu quero comprar o Botafogo de volta e tirá-lo da Eagle. Vou continuar sendo o dono da Eagle, mas acho que seria melhor o Botafogo estando separado. Existem parcerias na Europa que são melhores para o clube. Quando você quer vender, os diretores indicam que você se afaste para evitar conflito de interesse. Estamos conversando sobre comprar ou não o clube novamente."

O que mudaria com recompra? "Já temos muita autonomia no clube. Não sei muito o que mudaria. Teríamos a mesma liderança, não teria muita mudança no estafe. É mais um debate no longo termo do que de imediato."

Evangelos Marinakis é dono de um grupo de clubes com Nottingham Forest e Olympiacos Imagem: Getty Images

Aproximação com Marinakis por parceria. "Eu gosto dele. Há muita conversa sobre nos unirmos porque nosso relacionamento começou no Brasil — ele passou aqui antes de mim. Gostamos de recrutar, negociar e conversar sobre jogadores juntos. Ele é um dono diferente e muito passional. Tenho muita coisa em comum com esse estilo."

Venda do Crystal Palace. "O Palace nunca foi o parceiro do Botafogo que eu queria que eles fossem. Você não vê jogadores do Botafogo indo para a Premier League. Se você tem um caminho para a Premier League, fica mais fácil para recrutar um jogador para o Brasil: você cria um caminho. Mais importante para o Botafogo sobre o que aconteceu no Lyon foi o que aconteceu no Crystal Palace. Eu vendi minhas ações para criar novos caminhos para os jogadores brasileiros para a Premier League. Isso faria o Botafogo continuar sendo bem sucedido."