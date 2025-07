Invicto há sete jogos, Mirassol pega o Vitória para entrar pela 1ª vez no G-6 do Brasileirão

Com uma campanha surpreendente e derrubando expectativas de que brigaria contra o rebaixamento, o debutante Mirassol pode entrar pela primeira vez no G-6 - grupo da pré-Libertadores - no Campeonato Brasileiro. Invicto no Estádio José de Campos Maia, o time do interior paulista recebe o Vitória, neste sábado, às 18h30, pela 17ª rodada.

Sem perder há sete jogos e com duas partidas a menos - 14 a 16 - na tabela, o Mirassol ocupa a sétima colocação, com 24 pontos, um a menos que Botafogo e Bahia. Na última rodada, foi novamente eficiente, ao vencer por 2 a 0 o Ceará, na Arena Castelão. Para entrar na zona de classificação, além dos três pontos, terá que secar os concorrentes ao fim da rodada.

Do outro lado, o Vitória quer seguir reagindo sob o comando de Fábio Carille. Já são três jogos sem perder, com uma vitória e dois empates. O último, o 2 a 2 emocionante diante do lanterna Sport, em casa. O time nordestino aparece fora da zona de rebaixamento, com 16 pontos, dois a mais que o Santos.

O técnico Rafael Guanaes terá a volta de dois titulares no time paulista. Após cumprirem suspensão, o lateral direito Lucas Ramon e o zagueiro João Vitor estão confirmados. Em contrapartida, o treinador não terá o volante Danielzinho, que cumprirá a automática por ter levado três cartões amarelos. Roni e Yago Felipe disputam a vaga no meio de campo. Outra alternativa, se quiser um time mais ofensivo, Chico Kim poderá ser a surpresa na escalação.

Contratado na janela do meio do ano, o atacante Chico da Costa vem sendo um dos destaques. Em três jogos, já anotou três gols e assumiu o posto deixado pelo artilheiro do ano passado, Dellatorre, negociado com o Coritiba: "Cheguei para somar e o grupo estava pronto. Já tinha observado o projeto e vi como o time jogava. O grupo é bom no dia a dia e nossa união fez com que a gente conquistasse pontos muito importantes", destacou o camisa 91.

Do outro lado, Carille terá desfalques e retornos. O atacante Erick, autor de um dos gols diante do Sport, levou o terceiro amarelo e está fora. Por outro lado, voltando de suspensão, o atacante Osvaldo deve ocupar uma vaga.

Outra baixa é o meia e camisa 10 Matheuzinho. Com uma lesão no tornozelo, sequer viajou com a delegação. Ronald Lopes, mais provável, e Felipe Cardoso aparecem como prováveis substitutos.

Com uma sequência pesada pela frente, Fábio Carille analisou o desgaste físico da equipe e agora pretende se manter fora da zona de rebaixamento: "Estamos fora deste grupo, apesar de que alguns times têm menos jogos que nós. Vamos precisar de todo mundo ter paciência e escutar os departamentos para fazer um bom jogo contra o Mirassol", comentou o comandante.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X VITÓRIA

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Roni e Gabriel; Alesson, Chico da Costa e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira e Ronald Lopes; Osvaldo, Renato Kayzer e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).