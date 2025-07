Internacional x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Vasco vai até Porto Alegre neste domingo para enfrentar o Internacional, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Onde Assistir: O duelo entre Inter e Vasco terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (Youtube).

O Cruzmaltino, que vem de uma derrota para o Botafogo e um empate com o Grêmio, continua rondando a zona do rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz está na 16ª posição na tabela, com 14 pontos e apenas 33% de aproveitamento. A última vitória na competição foi contra o São Paulo, antes da paralisação do Campeonato para o Mundial de Clubes. E é justamente neste triunfo fora de casa que o treinador quer buscar inspiração.

"Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que fez contra o São Paulo, fora de casa. Saber se defender e saber atacar. O Inter é um time muito forte, muito coeso e que vem com o mesmo treinador desde o ano passado. A gente vai procurar lá tentar repetir a performance que tivemos contra o São Paulo, e se for possível tentar jogar melhor", disse Diniz após o empate com o Independiente Del Valle-EQU, na última quarta-feira.

Philippe Coutinho, em recuperação de problema muscular, e o zagueiro João Victor, suspenso pelo terceiro amarelo, são desfalques confirmados. Lucas Piton, ausente na Sul-Americana por suspensão, retorna ao time. Já o reforço Thiago Mendes pode ser relacionado pela primeira vez.

O Internacional, por outro lado, vive momento positivo após três vitórias seguidas na competição, diante de Santos, Ceará e Vitória. O Colorado se distanciou da zona do rebaixamento e aparece na décima colocação, com 20 pontos em 15 jogos.

O técnico Roger Machado não contará com o zagueiro Vitão, suspenso pelo terceiro amarelo. Com isso, Gabriel Mercado pode iniciar uma partida após longa recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. Aos 38 anos, o argentino não atua desde setembro do ano passado.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL-RS X VASCO-RJ

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: Domingo, 27 de Julho de 2025



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Mercado (Clayton Sampaio), Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré



Técnico: Roger Machado

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Rayan, David e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz