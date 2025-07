Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam título de duplas mistas no WTT de Buenos Aires

Neste sábado, Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram seu primeiro título de duplas mistas no circuito internacional de tênis de mesa. Os brasileiros derrotaram os indianos Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade por 3 sets a 0 (17/15, 11/7 e 13/11) e levantaram a taça do WTT Contender Buenos Aires, na Argentina.

Com o resultado, Hugo e Bruna garantiram a 12ª posição do ranking mundial, a melhor até aqui da parceria. Na lista a ser divulgada na próxima terça-feira, eles chegarão a 1.455 pontos, ultrapassando os compatriotas Guilherme Teodoro/Giulia Takahashi e os austríacos Robert Gardos/Sofia Polcanova.

Presenting your WTT Contender Buenos Aires 2025 Mixed Doubles Champions... Hugo Calderano and Bruna Takahashi ?#WTTBuenosAires #TableTennis pic.twitter.com/cSdHrFnw67 ? World Table Tennis (@WTTGlobal) July 26, 2025

Competindo juntos apenas pela sexta vez, Hugo e Bruna já vinham de um outro pódio no circuito internacional. Em junho, foram finalistas do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia, até então seu melhor resultado.

O caminho até o título de Buenos Aires teve outras três vitórias, incluindo uma emocionante virada na estreia sobre os indianos Ankur Bhattacharjee/Ayhika Mukherjee: os brasileiros saíram atrás e tiveram de salvar cinco match points para vencer por 3 a 2 (4/11, 8/11, 11/8, 13/11 e 11/9).

Depois, na sequência, eliminaram os compatriotas Giulia Takahashi/Felipe Doti - 3 a 0 (11/6, 12/10 e 11/6) - e os também indianos Ankur Bhattacharjee/Ayhika Mukherjee - 3 a 1 (6/11, 11/5, 11/9 e 12/10).

A parceria será reeditada na próxima semana para a disputa do WTT Star Contender Foz do Iguaçu. A competição será disputada de 30 de julho a 3 de agosto.

Mais uma final à vista

Hugo ainda terá um compromisso pela chave individual neste sábado. O carioca de 29 anos enfrentará o japonês Hiroto Shinozuka (30º), às 20h30 (de Brasília), valendo uma vaga na decisão do torneio.

Se avançar, Hugo chegará à quarta final individual nas quatro últimas competições internacionais disputadas. Em abril, o brasileiro conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, foi vice-campeão mundial. E, mais recentemente, em junho, levantou a taça do WTT Star Contender Ljubljana.

Até a semifinal do WTT Contender Buenos Aires, Hugo já havia vencido outros três jogos: na sequência, eliminou o argentino Leandro Fuentes (701º) - 3 a 0 (11/4, 11/3 e 11/6) -, o português Tiago Apolonia (99º) - 3 a 1 (10/12, 11/6, 11/6 e 11/9) e Liao Cheng-Ting (77º), de Taipei - 3 a 0 (11/9, 11/9 e 11/7).