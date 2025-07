Hugo Calderano avança para a semifinal em Buenos Aires

Após vencer o taiwanês Liao Cheng-ting (77° do ranking mundial), o mesa-tenista Hugo Calderano avançou neste sábado para a semifinal do WTT de Buenos Aires. O brasileiro ganhou de Liao por 3-0, com parciais de 11-9, 11-9 e 11-7.

A semifinal está marcada para acontecer ainda hoje, às 20h30 (de Brasília), no Parque Olímpico de Buenos Aires. No próximo duelo, Calderano enfrentará o vencedor do jogo entre o japonês Hiroto Shinozuka (30° do mundo) e o alemão Ricardo Walther (49°).

ESTAMOS NA SEMIFINAL, FAMÍLIA!!!!!!!!! ? NOSSO PAI HUGO CALDERANO MOSTROU MAIS UMA VEZ QUE O BRASIL É O PAÍS DO TÊNIS DE MESA SIM!!!!!!!!! O HOMEM É IM-PA-RÁ-VEL ? VAMOS QUE VAMOS ?????? pic.twitter.com/ijYjyBZGPs ? Tênis de Mesa do Brasil (@TMdoBrasil) July 26, 2025

Em abril, o brasileiro conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, foi vice-campeão mundial. E, mais recentemente, em junho, levou a taça do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia, onde ele derrotou o francês Felix Lebrun para conquistar o título. Lebrun foi algoz do brasileiro nas Olimpíadas de 2024, tendo vencido a disputa pela medalha de bronze.

Final de duplas mistas

Também neste sábado, Hugo Calderano disputará a final do torneio de duplas mistas com sua namorada, Bruna Takahashi. O confronto contra a dupla indiana Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade está programado para acontecer às 18h10 (de Brasília).

Hugo e Bruna chegaram à decisão depois de derrotarem na semi os também indianos Ankur Bhattacharjee/Ayhika Mukherjee por 3 sets a 1 (6/11, 11/5, 11/9 e 12/10). Antes, já haviam eliminado os compatriotas Giulia Takahashi/Felipe Doti, por 3 a 0 (11/6, 12/10 e 11/6), e os indianos Manav Thakkar/Swastika Ghosh, por 3 a 2 (4/11, 8/11, 11/8, 13/11 e 11/9).

Em junho deste ano, o casal brasileiro conquistou o vice-campeonato do WTT de Ljubljana, na Eslovênia. Essa foi a primeira medalha que os brasileiros conquistaram juntos.