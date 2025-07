Hugo Calderano arrasa Liao Cheng-ting e avança à semifinal do WTT Contender de Buenos Aires

O brasileiro Hugo Calderano derrotou o taiwanês Liao Cheng-ting, 77 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 11/9, 11/9 e 11/7, em penas 26 minutos, e se classificou para a semifinal do torneio de simples masculino do WTT Contender de Tênis de Mesa, em Buenos Aires, na Argentina.

Na próxima fase, o brasileiro enfrentará o vencedor do confronto entre o japonês Hiroto Shinozuka e o alemão Ricardo Walther, ainda neste sábado, em busca da vaga na decisão de domingo. Com a ausência de nomes de peso do circuito mundial na competição argentina, Calderano aparece como favorito.

Também neste sábado, Hugo Calderano buscará o primeiro título em um WTT Contender em parceria com sua namorada, Bruna Takahashi, na final das duplas mistas contra os indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade. O confronto está programado, inicialmente, para 18h10 (horário de Brasília).

Calderano entrou concentrado na partida, encaixando bem o seu saque, e logo abriu uma vantagem de 4 a 1, mas deixou o adversário encostar. Confiante, o brasileiro não deu chances e novamente ampliou seu domínio em 8 a 4. O taiwanês bem que tentou se aproximar, mas após desperdiçar o primeiro set point, o número 3 do mundo fez 11 a 9 em uma devolução certeira.

No segundo set, Liao começou melhor e abriu vantagem, mas o brasileiro se recuperou e manteve uma distância próxima no placar. No momento decisivo, quando o mesa-tenista de Taiwan estava próximo de vencer, Calderano virou pela primeira vez na parcial, em 10 a 9, e sacou para fechar em 11 a 9.

Sem repetir os erros da vitória sobre o português Tiago Apolonia, na sexta-feira, e com Liao pressionado, Calderano entrou mais tranquilo no terceiro set. Após sair atrás no placar, o brasileiro virou para 5 a 4 apostando em golpes agressivos e ampliou a vantagem até conseguir cinco match points e fechar a partida, sem dificuldades, em 11 a 7.