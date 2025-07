Guto Miguel espera seguir passos de João Fonseca na carreira: "É um processo"

A nova sensação do tênis nacional, Guto Miguel, de 16 anos, avaliou suas experiências profissionais e falou sobre o que espera para o futuro de sua carreira. Entre suas inspirações, destacou João Fonseca, o brasileiro mais bem ranqueado do mundo, atualmente na 47ª posição da ATP.

"Me inspiro bastante no João (Fonseca)... Acho que meu caminho a ser trilhado é um pouco parecido com o do João, que é um cara super humilde, gente boa. Treinei duas semanas com ele no Rio de Janeiro, e ele me ensinou bastante coisa. Acho que o caminho é seguir os passos dele. É um processo", disse Guto Miguel à Gazeta Esportiva.

O início da trajetória dos dois jogadores é semelhante. No ano passado, Guto Miguel surpreendeu ao vencer o Roland Garros Junior Series, garantindo sua vaga no Grand Slam juvenil francês aos 15 anos. João Fonseca também conquistou o torneio, em sua edição inaugural, em 2022. Além disso, ambos os tenistas vivem uma ascensão meteórica em suas carreiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBT (@cbtoficial)

Na última quarta-feira, Guto conquistou seuponto no ranking mundial da ATP. O tenista, que está entre os 30 melhores jogadores juniores do mundo, havia pontuado até então apenas na categoria de duplas.

"Todo o trabalho é para esses momentos. Aqui em São Paulo, consegui meu primeiro ponto na ATP, mas isso não significa que já sou um profissional. Eu me considero como um, mas tenho que tomar o tempo necessário. Preciso dosar o profissional com o júnior, porque, querendo ou não, ainda sou um juvenil. Na quadra, às vezes, tem uns momentos importantes em que ainda ajo como juvenil. É muito importante continuar jogando esses torneios para ir amadurecendo cada vez mais", completou.

Futuro de Guto Miguel

Além de falar sobre suas inspirações, Guto Miguel também traçou os próximos passos de sua carreira. Enquanto divide seu tempo entre os circuitos profissional e juvenil, o tenista projetou os anos seguintes e revelou alguns sonhos.

"Acredito que no meu segundo ano, aos 18, vou jogar só os Grand Slams nos juniores e focar no profissional. Mas é tudo com os pés no chão, com humildade. Se eu seguir trabalhando duro, posso jogar um Grand Slam no profissional num futuro próximo, assim como o João (Fonseca) está fazendo", concluiu.

Apesar de ter sido eliminado pelo cabeça 1 do M25 São Paulo, Guto Miguel vive uma grande temporada. Neste ano, o brasileiro disputou os Grand Slams juvenis de Roland Garros e Wimbledon. Nos últimos meses, ele também conquistou um torneio júnior em Charleroi, na Bélgica, além de ter eliminado o italiano Jacopo Vasami, segundo melhor jogador do mundo na categoria, em Roehampton, na Inglaterra, onde chegou às semifinais.