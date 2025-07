Guardiola e Xavi na Índia? Seleção recebe currículos falsos de treinadores

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

A Federação Indiana de Futebol (AIFF) confirmou hoje que a suposta candidatura de Xavi Hernández para comandar a seleção do país, amplamente divulgada pela imprensa local, era falsa. A entidade revelou ainda ter recebido outra oferta semelhante de alguém se passando por Pep Guardiola.

O que aconteceu

A AIFF recebeu um e-mail com supostas candidaturas dos treinadores espanhóis Pep Guardiola e Xavi Hernández. No entanto, não foi possível confirmar a autenticidade dessas solicitações, e posteriormente verificou-se que os e-mails eram falsos Comunicado da AIFF

Na sexta-feira, o diretor de seleções da Índia, Subrata Paul, havia informado ao jornal Times of India que Xavi Hernández teria mostrado interesse em dirigir a equipe, atualmente na 133ª posição do ranking da FIFA. Posteriormente, o staff do ex-Barcelona desmentiu os rumores.

O dirigente, inclusive, havia afirmado que Xavi não seria escolhido para o cargo devido à falta de fundos da AIFF. "Mesmo que Xavi estivesse realmente interessado no futebol indiano e pudesse ser convencido a aceitar o cargo, precisaríamos de muito dinheiro", disse Paul.

Imagem: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

O caso de Pep Guardiola, do Manchester City, ainda não havia sido comunicado pela Federação Indiana de Futebol. Segundo reportaram os meios de comunicação locais neste sábado, as candidaturas dos dois foram feitas por meio de e-mails falsos atribuídos aos dois técnicos.

A seleção indiana abriu um 'concurso' para definir quem será o seu novo técnico. O time era dirigido pelo espanhol Manolo Márquez até o último dia 2 de julho. A AIFF informou que recebeu 170 candidaturas para substituir Márquez no comando da seleção e agora reduziu a lista a apenas três candidatos.