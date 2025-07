Guarani é derrotado pelo Náutico e perde chance de entrar no G8 da Série C

Em duelo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0, neste sábado. Lucas Cardoso marcou o único gol da partida, disputada no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Com a derrota, o Guarani perdeu a chance de entrar no G8 da Série C nesta rodada. O Bugre permanece na 12ª posição, com 16 pontos, dois atrás do Brusque, oitavo colocado. O Náutico, por sua vez, chegou aos 23 tentos e alcançou o quarto lugar.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 15ª rodada da Série C. O Guarani tem clássico: visita a Ponte Preta no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli. Já o Náutico recebe o Retrô-PE no próximo domingo, às 19h, no Estádio dos Aflitos.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Náutico começou a partida melhor. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Paulo Sérgio passou para Lucas Cardoso, que bateu cruzado e contou com desvio de Diogo Silva. Mesmo assim, o goleiro Andrey conseguiu fazer a defesa com os pés.

Pressionando, o Timbu abriu o placar na reta final etapa inicial. Aos 47 minutos, Lucas Cardoso cobrou falta e marcou um golaço no canto direito de Andrey.

O segundo tempo foi truncado, e o Guarani não conseguiu criar grandes chances até os momentos finais. Aos 40 minutos, Emerson cruzou para Bruno Santos, que cabeceou na trave. Sete minutos depois, Raphael aproveitou um bate e rebate na área para igualar o marcador para o Bugre, mas o gol foi anulado por impedimento. Assim, o Náutico saiu de Campinas com os três pontos.

Veja outros resultados da Série C neste sábado:

