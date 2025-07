Grêmio anuncia contratação de Balbuena, ex-Corinthians

Neste sábado, o Grêmio anunciou oficialmente a contratação do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. O atleta de 33 anos reforça o sistema defensivo do técnico Mano Menezes, firmando vínculo com o clube gaúcho até junho de 2027.

XERIFE NA ZAGA! ??? Balbuena é o novo zagueiro gremista! O #ReforçoTricolor se destaca pela imposição física, liderança dentro de campo e excelência na bola aérea. Agora, ele chega para honrar as três cores. ¡Bienvenido! ?? pic.twitter.com/rrdbpOyvHh ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 26, 2025

Brasileirão, europa e seleção paraguaia na trajetória

O jogador já teve passagens pelo Corinthians, sendo campeão do Brasileirão em 2017, e estava livre no mercado desde junho deste ano, após deixar o Dínamo Moscou. Também teve passagens por clubes como Nacional e Libertad, do Paraguai, e pelo West Ham, da Inglaterra.

Além disso, Balbuena tem histórico na seleção paraguaia. Estreou pela equipe nacional em 2015 e, desde então, soma 48 partidas, incluindo cinco participações em edições da Copa América. Recentemente, esteve presente nas Olimpíadas de 2024. Seu jogo mais recente pelo Paraguai foi em março deste ano, no empate contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Balbuena não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando atuou por 90 minutos na derrota do Dínamo Moscou contra Spartak, por 2 a 1.

Em 2017, o paraguaio foi reconhecido com o prêmio Bola de Prata, concedido aos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do Grêmio:

Palmeiras x Grêmio - 26/07, 21h (de Brasília)

Grêmio x Fortaleza - 29/07, 20h30

Fluminense x Grêmio - 02/08, 21h