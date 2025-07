Grêmio anuncia a contratação do zagueiro Fabián Balbuena, ex-Corinthians

O Grêmio anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Fabián Balbuena. Aos 33 anos, o paraguaio estava livre no mercado e assinou contrato com o clube até junho de 2027. A chegada representa um reforço importante para a defesa tricolor no restante da temporada.

"Com passagens pelo futebol sul-americano e europeu, Fabián Balbuena chega para ser o novo zagueiro do Imortal! Campeão brasileiro em 2017, o defensor assina com o Tricolor até o meio da temporada de 2027. Buena suerte!", comunicou o clube gaúcho na plataforma X (antigo Twitter).

Balbuena estava sem equipe desde junho passado, quando encerrou seu vínculo com o Dínamo Moscou. A última partida oficial foi em 29 de abril, em uma derrota por 2 a 1 para o Spartak, pelo Campeonato Russo. Desde então, encontrava-se fora de ação.

Revelado no Paraguai, o defensor teve passagem marcante pelo Corinthians, onde viveu o auge da carreira entre 2016 e 2018. Pelo clube paulista, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e dois títulos estaduais. O bom desempenho o levou à Inglaterra, onde defendeu o West Ham antes de seguir para o futebol russo.

Em 2022, durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, Balbuena suspendeu seu contrato com o Dínamo e retornou ao Corinthians. A segunda passagem, porém, teve menor brilho: foram 31 jogos e quatro gols, sem conquistas. Ele voltou ao clube russo em julho do ano passado.

Presente em cinco edições da Copa América e na Olimpíada de 2024, em Paris, Balbuena mantém o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção paraguaia. No Grêmio, tentará recuperar ritmo e protagonismo em um elenco que hoje conta com Kannemann e Wagner Leonardo como titulares na zaga.

A equipe do técnico Mano Menezes atravessa péssima fase na temporada. Na última quarta-feira, os gaúchos foram eliminados da Copa Sul-Americana pelo Alianza Lima, do Peru, além de acumular três partidas sem vencer no Brasileiro - inicia a 17ª rodada a três pontos da zona de rebaixamento. O Grêmio visita o Palmeiras, neste sábado, às 21h, em busca da recuperação.