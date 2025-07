Gabi exalta força da seleção na Liga das Nações e prevê bela final com Itália: 'Vamos com tudo'

Capitã, líder do grupo e maior pontuadora da seleção brasileira na vitória sobre o Japão, por 3 sets a 2, nas semifinais da Liga das Nações, a ponteira Gabi celebrou a resiliência da equipe nacional em duro jogo com as asiáticas e previu grande apresentação na decisão contra as fortes italianas, neste domingo.

Para se vingar das japonesas, algozes nas semifinais da Liga das Nações de 2024, Gabi anotou impressionantes 25 pontos neste sábado, na vitória por 23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8. E reconheceu que a seleção precisou lutar e se reinventar para evitar novo revés.

"O Japão nos colocou no limite da exaustão física e mental, mas o time mostrou resiliência, a força do grupo. A comissão técnica não largou nossa mão o jogo inteiro, nos direcionando, entendendo que a gente precisava mudar durante a partida", avaliou.

"Não foi um jogo que começamos bem, mas conseguimos nos reinventar. O Japão pressionando o tempo inteiro e a gente se reinventou. Saímos de situação difícil do quarto set, mas começamos tie-break com muita energia, confiança, e é isso que a gente precisa", seguiu, já avaliando a final conta a Itália de Enogu.

As italianas chegam com 28 triunfos seguidos e defendendo o título da Liga das nações e olímpico. "Mais uma final de VNL, muito, muito, muito orgulhosa dessa equipe. A Itália está invicta, fazendo grande Liga, tem um grande time, mas acredito na evolução desse grupo, já mostramos muita resiliência, a força do grupo em diversos momentos, como hoje diante do Japão", exaltou. "Então é descansar, recuperar as energias e vamos com tudo buscar esse título amanhã."

Depois de perder as olimpíadas por lesão, Julia Kudiess não escondeu sua satisfação por chegar à decisão. "Muito feliz de estar aqui. Eu tive oportunidade no meu primeiro ano de adulto de participar de uma final da Liga das Nações. Desde então, venho com o sonho de chegar em outra final e poder conquistar o ouro, lutar pelo título, claro."

A central também esbanjou confiança em desbancar a forte Itália. "Estou muito feliz com a equipe, a gente tem uma energia, um grupo muito legal, que faz a gente alcançar novos ares, ir além. Está todo mundo muito motivado, agora a gente vai para o hotel estudar, descansar, para chegar com tudo no jogo de amanhã."