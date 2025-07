Gabi celebra classificação do Brasil à final da Liga das Nações feminina: "Feliz e orgulhosa do time"

A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 2, neste sábado, em Lódz, na Polônia, e garantiu a vaga para a final da Liga das Nações. A ponteira Gabi Guimarães, destaque do jogo, com 25 pontos, avaliou a vitória.

"Estou muito feliz e orgulhosa do time pela resiliência, pela capacidade, mesmo não começando o jogo tão bem. A gente conseguir voltar para a partida, voltar a nossa confiança. A comissão e o técnico estão jogando com a gente o tempo inteiro, passando informação", comentou a jogadora, em entrevista ao SporTV.

#VNLFinals FINAL BOUND! ?? Brazil survives a five-set battle against Japan ?? and books their ticket to the #VNL2025 Final! A true Semifinal showdown ? intense, emotional, unforgettable. Next up: the ultimate clash vs Italy ???#Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/jRDHjP75cr ? Volleyball World (@volleyballworld) July 26, 2025

Final da Liga das Nações: Brasil x Itália

Com a classificação, o Brasil enfrentará a Itália na grande decisão da Liga das Nações. O duelo acontece neste domingo, às 15h (de Brasília), com transmissão no SporTV2. Gabi projetou a final, destacando o favoritismo das italianas.

"Agora descansar, que a gente tem pouquíssimo tempo para se preparar para a final contra a Itália, que é o grande favorito, que fez uma partida alucinante contra a Polônia, jogando muito bem", disse.

"Mas eu acho que com essa cabeça, com essa resiliência, com essa força de vontade, com a união do grupo, com a comissão técnica ajudando a gente, tenho certeza que a gente consegue bater de frente com a Itália", completou.