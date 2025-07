Fortaleza bate Bragantino e encerra sequência de dez tropeços na temporada

O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Os gols do Leão do Pici foram anotados por Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior, enquanto Isidro Pitta balançou as redes para o Massa Bruta.

Com o resultado positivo, o time comandado por Renato Paiva voltou a vencer na temporada após três empates e sete derrotas e alcançou 14 pontos no Brasileirão. A equipe, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, pulou para a 18ª colocação.

Já o Bragantino, apesar da derrota, segue na quinta posição, com 27 pontos.

O Fortaleza volta aos gramados na próxima terça-feira, contra o Grêmio, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

No mesmo dia, o Bragantino encara o Botafogo, no Nilton Santos. O duelo, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, começa às 19h.

Os gols

O Fortaleza abriu o placar com apenas quatro minutos de jogo. Pochettino cobrou escanteio na medida para Deyverson, que cabeceou para o fundo da rede.

Já aos 19 do primeiro tempo, Matheus Pereira cruzou na área, Diogo Barbosa desviou a bola e ela sobrou para Kuscevic, que cabeceou livre para ampliar o placar.

O Massa Bruta chegou a descontar aos 38, com Isidro Pitta. O atacante fez bela jogada pelo lado esquerdo, driblou o zagueiro adversário e chutou por baixo das pernas do goleiro Magrão.

O Leão do Pici chegou ao terceiro gol aos três minutos da etapa complementar. Lucca Prior aproveitou saída errada do goleiro Lucão e chutou por cobertura para marcar o seu primeiro gol como profissional.