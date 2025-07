Fluminense faz proposta ao atacante Vitinho, ex-Flamengo

O Fluminense formalizou uma proposta ao atacante Vitinho, de 31 anos, que está livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. A negociação, se concretizada, seria sem custos de transferência, já que o jogador não possui vínculo com nenhum clube no momento.

O interesse do Tricolor das Laranjeiras não é recente. Antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o clube carioca já havia sondado o atleta, mas, à época, Vitinho preferiu não retornar ao futebol brasileiro. Agora, com o cenário mais favorável, a diretoria tenta fechar o acordo, enfrentando a concorrência de uma equipe do Oriente Médio, que também apresentou uma oferta significativa ao estafe do jogador.

Internamente, o nome de Vitinho agrada à comissão técnica, principalmente ao técnico Renato Gaúcho, que trabalhou com o atacante no Flamengo. Durante esse período, o jogador teve uma de suas fases mais consistentes, atuando em diversas posições no setor ofensivo, seja pelas pontas ou como segundo atacante, característica que reforça seu valor estratégico para o elenco.

Apesar da movimentação, a possível chegada de Vitinho não é vista como uma reposição direta para Jhon Arias, que está de saída. A direção busca outro perfil de jogador para suprir a lacuna deixada pelo colombiano: alguém mais jovem, com potencial de revenda e impacto imediato.

Cria do Botafogo, Vitinho ganhou projeção nacional durante suas cinco temporadas no Flamengo, onde disputou 214 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. No Rubro-Negro, o atacante levantou títulos expressivos, como dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

No futebol saudita, vestiu as camisas do Al-Ettifaq e Al-Shabab, acumulando 72 jogos, 13 gols e 10 assistências.