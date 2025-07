Flamengo x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série A

O Flamengo recebe o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Com Saúl, o Mengão iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG! #Treino pic.twitter.com/30Z7EGw5uW ? Flamengo (@Flamengo) July 25, 2025

Vice-líder do Brasileirão a apenas um ponto do Cruzeiro, que tem um jogo a mais na tabela, o Rubro-Negro soma 33 pontos em 15 partidas. A equipe de Filipe Luis vem de duas vitórias consecutivas, sobre Fluminense e Bragantino, esta última de virada e fora de casa. Embalado, o Fla torce contra a Raposa, que enfrenta o Ceará, também no domingo, para voltar ao topo da tabela.

Com uma temporada irregular e atormentado por problemas financeiros, o Atlético vem de derrotas para Bahia e Palmeiras. A equipe de Cuca, entretanto, conseguiu avançar às oitavas da Copa Sul-Americana em duelo sofrido e decidido em cobranças de pênaltis contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, na última quinta-feira. O Galo aparece na nona posição na tabela do Brasileiro com 20 pontos em 14 jogos disputados.

No Flamengo, Filipe Luis deve contar com dois reforços: o volante Allan, poupado contra o Bragantino por conta de balanceamento de carga, e o atacante Gonzalo Plata, recuperado de uma tendinite na coxa. Já o lateral Wesley, negociado com a Roma, da Itália, já se despediu do clube e não estará mais disponível.

A lista de desfalques do treinador rubro-negro, entretanto, continua longa. Pulgar, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Danilo seguem entregues ao departamento médico. Outro ausente será o volante De la Cruz, liberado para visitar a família no Uruguai após polêmica sobre sua condição física.

No Atlético, o zagueiro Lyanco está fora da partida por suspensão pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Dudu segue suspenso pelo STJD. Já Alan Franco, que estava suspenso na Sul-Americana, deve retornar ao time no Maracanã.

Além da partida deste domingo, Flamengo e Atlético voltarão a se enfrentar no Maracanã na quinta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO x ATLÉTICO MINEIRO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 27 de julho de 2025



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan (Everton Araújo), Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique (Plata)



Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael, Rómulo (Iván Román), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony



Técnico: Cuca