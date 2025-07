Ferroviária perde um jogador com 10 minutos, mas segura empate contra o Operário na Série B

O duelo entre Ferroviária e Operário-PR, que abriu a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terminou sem gols. Apesar do placar, o destaque ficou para a raça do time paulista, que teve um a menos em campo desde os 10 minutos de jogo, e contou com o brilho do goleiro Dênis Júnior para conseguir mais um ponto na competição nacional.

A Ferroviária não vence na Série B desde a 13ª rodada, quando superou o CRB por 1 a 0, ainda no dia 21 de junho, e completa mais de um mês sem vitória. O resultado levou o time paulista a 20 pontos, agora na 16ª colocação, com um de vantagem para o Paysandu, primeiro time fora do Z-4.

Do outro lado, o Operário também se complicou na briga pelo acesso. O time de Ponta Grossa foi a 23 e subiu para a 11ª colocação, mas fica seis atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4.

O duelo em Araraquara começou, mais uma vez, com um drama para a torcida da Ferroviária. Aos 10 minutos, Albano deu uma entrada dura em Brenno, e após análise do VAR, foi expulso, marcando o quinto cartão vermelho recebido pelo time paulista nos últimos três jogos.

Entretanto, mesmo com um a menos, o time da casa quase conseguiu abrir o marcador aos 15, quando Carlão recebeu passe de Thiago Lopes e mandou no canto, para boa defesa de Elias. Sem força no ataque, o Operário não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, o time paranaense passou a pressionar mais a Ferroviária, que passou a jogar nos contra-ataques. A primeira grande chance surgiu aos oito, quando Rodrigo Rodrigues arriscou da entrada da área e passou rente ao gol do time da casa. O Operário teve mais uma chance aos 28, quando Mingotti recebeu nas costas de Medina e parou em grande defesa de Dênis Júnior.

O time paulista deu sorte mais uma vez aos 38, quando Edson Lucas desviou cruzamento de Ademilson e quase superou Dênis, que viu a bola passar rente à trave. Aos 40, foi a vez de Kleiton mandar de cabeça e o goleiro da Ferroviária operar novo milagre, que se repetiu aos 43, em tentativa de Boschilia, garantindo o empate.

Após um período frenético de jogos consecutivos, as equipes agora terão quase uma semana para se prepararem para a próxima rodada. Na sexta-feira (01), a Ferroviária vai até o Mangueirão, para encarar o Remo, a partir das 19h. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do Operário receber o Criciúma, no Germano Krüger.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 X 0 OPERÁRIO-PR

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Kevin, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Alencar (Thayllon), Ricardinho (Eric Melo), Juninho (Ian Luccas), Thiago Lopes (Fabrício Daniel) e Albano; Carlão (Ronaldo). Técnico: Vinicius Bergantin.

OPERÁRIO-PR - Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano (Pedro Lucas); Juan Zuluaga (Jhemerson), Índio, Brenno (Kleiton) e Boschilia; Vinícius Mingotti (Ademilson) e Rodrigo Rodrigues (Matheus Souza). Técnico: Alex de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Lopes, Carlão, Gustavo Medina e Thayllon (Ferroviária) e Brenno e Zuluaga (Operário).

CARTÃO VERMELHO - Albano (Ferroviária).

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho (PB).

RENDA - R$ 21.240,00.

PÚBLICO - 1.313 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).